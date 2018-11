Inter, ecco perché puoi agguantare la Juventus

Sei vittorie di fila, sei punti ancora da recuperare alla Juventus. Il successo di lunedì in casa della Lazio non ha fatto altro che conferire ulteriore fiducia nella “remuntada” dei nerazzurri sulla prima della classe, una scalata che potrebbe concludersi con lo scontro diretto in programma all’Allianz il 7 dicembre. Una rimonta possibile, soprattutto per quanto fatto vedere dalla squadra di Spalletti nell’ultimo mese e mezzo e ancor di più per il calendario che attende le due squadre. Una cosa è certa: la gara con il Genoa di sabato darà il via ad un momento assolutamente decisivo della stagione nerazzurra.

UN REGALO DAI CUGINI. Difficili prevedere scossoni dopo la prossima giornata, sabato la Juventus affronta il Cagliari che fuori casa ha raccolto appena 4 punti. Per Icardi è compagni sarà fondamentale battere il Genoa e tenere il passo dei campioni d’Italia. Il primo spartiacque sarà alla 12a giornata, ovvero dopo l’impegno di Champions League con il Barcellona, quando la Juventus sarà ospite di un Milan in netta crescita, nonostante i problemi difensivi. Ecco, un regalo dei “cugini” – si trattasse anche solo di un pareggio – potrebbe servire a dare la spinta giusta ai nerazzurri, a patto che l’Inter batta l’Atalanta a Bergamo.

PRIMA DEL BIG MATCH. È arduo ipotizzare che Juventus-Spal e Inter-Frosinone possano variare le distanze tra le due squadre, al contrario delle gare della 14a giornata, l’ultima prima dello scontro diretto, un turno che prevede due autentici “classici” dalla temperatura bollente: la Juventus sarà impegnata sul campo della Fiorentina, l’Inter all’Olimpico contro la Roma. Ritrovarsi a ridosso dei bianconeri prima della gara dell’Allianz Stadium non è poi un’eventualità così impossibile.

SPORTEVAI.IT | 01-11-2018 11:56