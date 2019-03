Inter, ecco perché ti possono soffiare Conte

Alla fine del campionato mancano ancora dieci partite ma è ovvio che le squadre di Serie A siano già al lavoro per programmare il futuro. Le dirigenze dei club devono avere già pronta una strategia e soprattutto sapere chi ci sarà alla guida ai nastri di partenza del prossimo anno sportivo. Uno degli allenatori più ambiti è senza dubbio Antonio Conte, per il quale in pole position sembra esserci l’Inter, ma attenzione ad alcuni colpi di coda che potrebbero regalare grosse sorprese.

Ringhio al capolinea – La dirigenza del Milan non sarebbe così sicura di confermare l’attuale tecnico. Gattuso è a rischio e per sostituirlo Elliott ha la convinzione di doverlo fare con qualcuno che abbia già dimostrato di poter dominare in Serie A. Sebbene il Diavolo parta indietro rispetto ai cugini nerazzurri sono comunque pronti ad una concorrenza spietata per riuscire a portalo sulla panchina rossonera, giocando anche sul fatto che Conte gradirebbe il ruolo da allenatore-manager che occupava anche al Chelsea. Già, propro il Chelsea con il quale sta per chiudere un importante contenzioso, che una volta concluso gli permetterà di svelare il suo futuro.

Caramella al Mou – Altra carta a favore del Milan è paradossalmente José Moruinho. I tifosi interisti sognano un suo ritorno ad Appiano Gentile, essendo il portoghese molto più amato di Conte (visto come un nemico del passato). Quindi nonostante Marotta abbia già un accordo di massima con l’ex commissario tecnico della nazionale italiana non è affatto da escludere che alla fine ci possa invece essere un clamoroso ritorno dopo nove anni, dai tempi dello storico triplete.

SPORTEVAI | 30-03-2019 10:36