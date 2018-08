Inter: ecco quando rientra Nainggolan

L'Inter dovrà fare a meno ancora per un po' di Radja Nainggolan.

Il Ninja, dopo l'infortunio al minuto 24 contro il Sion, ha saltato tutte le restanti amichevoli estive e durante la preparazione si è allenato quasi sempre a parte.

Il belga salterà sicuramente l'ultima gara di ICC contro l'Atletico Madrid sabato sera, mentre è a rischio la sua presenza contro il Sassuolo. Spalletti vuole schierare in campo Nainggolan solo se sicuro che l'ex Roma sia al 100%, motivo per il quale la sua prima partita ufficiale in maglia nerazzurra dovrebbe essere contro il Torino, a San Siro, la seconda di campionato.

SPORTAL.IT | 08-08-2018 20:25