Inter, ecco quando rientrerà Sensi

Stefano Sensi, con ogni probabilità, salterà la sfida contro il Sassuolo dopo la pausa per le nazionali.

Sul sito ufficiale dell'Inter è stato pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni che ha evidenziato un'elongazione agli adduttori della coscia destra.

Il numero 12 ex Sassuolo dovrebbe, dunque, rientrare per la sfida casalinga contro il Parma, dopo l'impegno in Champions League con il Borussia Dortmund.

SPORTAL.IT | 08-10-2019 17:22