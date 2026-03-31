Inter, Ederson dopo Lookman: Marotta beffato, l’alleanza tra Atalanta e Atletico Madrid regala un nuovo colpo

Il centrocampista brasiliano è uno degli obiettivi di mercato del club di viale della Liberazione, ma gli spagnoli hanno già incontrato i Percassi per bruciare la concorrenza

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L’asse Bergamo-Madrid è sempre più rovente e regala un nuovo colpo che sa di sgambetto all’Inter. Dopo l’affare Lookman, definito a fine gennaio, Marotta rischia un’altra beffa: Atalanta e Atletico, infatti, hanno discusso anche di Ederson. Sul brasiliano c’è da tempo il club di viale della Liberazione, ma – come già successo in estate con l’attaccante nigeriano – il calciatore potrebbe lasciare l’Italia per volare nella capitale spagnola.

Inter, sfuma anche Ederson: l’ultima beffa

In estate l’Inter darà il via a una profonda rivoluzione della rosa, legata anche a uno o due cessioni eccellenti. Alessandro Bastoni e Marcus Thuram restano i nomi più caldi sul fronte uscite, anche se ogni discorso è rimandato all’arrivo di offerte ritenute congrue, al momento non ancora pervenute.

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Difesa e centrocampo, invece, i reparti da ringiovanire e rinforzare. Per età e caratteristiche Ederson, come Koné della Roma, è un calciatore che piace, ma difficilmente farà tappa nel capoluogo lombardo. Come rivela il quotidiano spagnolo Marca, c’è già stato un incontro tra l’Atalanta e l’Atletico Madrid per il centrocampista portato in Italia dalla Salernitana dell’allora ds Sabatini. Secondo quanto filtra, Ederson è l’obiettivo di mercato numero uno dei colchoneros.

Atalanta-Atletico Madrid, quanto costa Ederson

Pur avendo il contratto in scadenza nel 2027, l’Atalanta non ha intenzione di cedere il suo gioiello. Il club spagnolo ha messo sul tavolo un’offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, mentre gli orobici puntano a incassarne 50. È il classico gioco delle parti, ma l’Atletico vuole bruciare la concorrenza dell’Inter e della Premier League sfruttando gli ottimi rapporti con la famiglia Percassi.

Il feeling tra le due società è il risultato di una serie di operazioni concluse negli ultimi mesi: in estate i biancorossi del Cholo Simeone hanno staccato un assegno da 20 milioni per assicurarsi le prestazioni di Matteo Ruggeri, ne ha sborsati 2 in più l’Atalanta per riportare in Italia Jack Raspadori. Infine, il colpo Lookman poco prima della chiusura della finestra invernale di mercato: operazione da 40 milioni e bye bye Serie A.

Il precedente Lookman

L’Inter ha trascorso un’estate intera a inseguire Lookman, senza riuscire però a ingaggiarlo a causa del muro innalzato dall’Atalanta. No secco da parte dei Percassi all’offerta da 42 milioni di euro più di 3 bonus presentata da Marotta, che alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca nonostante potesse già contare sul sì del calciatore.

Nelle intenzioni di Chivu, l’ex Pallone d’Oro africano avrebbe potuto accelerare quel cambio modulo che si registrerà in estate, qualora i nerazzurri riuscissero a ingaggiare Moussa Diaby.