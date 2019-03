Inter-Eintracht Francoforte, probabili formazioni

L'Inter decimata dagli infortuni e sempre alle prese con il caso Icardi si gioca questa sera con l'Eintracht Francoforte il pass per i quarti di finale di Europa League. Lo 0-0 dell'andata con i tedeschi elimina ogni strategia: i nerazzurri dovranno vincere per passare il turno. Ci si aspetta un San Siro delle grandi occasioni, anche se i tifosi teutonici saranno più di dodicimila.

Spalletti, che si ritrova con gli uomini contati, non ha cercato alibi alla vigilia, ma gli indisponibili sono davvero tanti tra Asamoah, Lautaro Martinez (squalificati), Miranda, Nainggolan, Icardi, Joao Mario. In difesa con Handanovic ci saranno De Vrij e Skriniar, sulle fasce Cedric Soares e D'Ambrosio. A centrocampo Borja Valero e Vecino, solo panchina per l'acciaccato Brozovic. In attacco il tridente dei trequartisti sarà composto da Candreva, Politano e Perisic, Keita unica punta.

L'Eintracht non può contare sugli infortunati Abraham e Rebic, squalificato anche Gelson Fernandes. In attacco giocheranno il temibile Jovic e Haller.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cédric, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Politano, Candreva, Perisic; Keita.

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Hinteregger, Hasebe, N'Dicka; Da Costa, Rode, De Guzman, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.

SPORTAL.IT | 14-03-2019 08:25