Inter-Empoli, le probabili formazioni

Gara thriller a San Siro. Domenica sera va in scena Inter-Empoli. I nerazzurri si giocano la Champions League, i toscani la permanenza nella massima serie. Da notare che, nei 12 precedenti in casa dell'Inter, ci sono state ben 11 vittorie per la Beneamata.

A livello di formazione, Spalletti dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi (con Lautaro Martinez in panchina). Andreazzoli non cambia molto del suo Empoli, reduce da tre vittorie consecutive. In attacco il duo formato da Farias e Caputo.

INTER-EMPOLI, domenica ore 20.30

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo. All. Andreazzoli

SPORTAL.IT | 23-05-2019 07:51