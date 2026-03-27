Inter, l’erede di Bastoni è Leoni: l’ultima scommessa di Marotta, come sta il difensore del Liverpool

La prossima stagione il reparto difensivo nerazzurro sarà rivoluzionato: la strategia del Barcellona per Bastoni e quella di Marotta per arrivare al centrale del Liverpool

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L’Inter si prepara ad attuare una vera e propria rivoluzione in difesa. Sono già certi gli addii di Acerbi e De Vrij, ma non è da escludere anche la partenza di Bastoni. Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sull’assalto del Barcellona al difensore della Nazionale, la cui priorità – adesso – è conquistare il pass Mondiale nella finale dei playoff contro la Bosnia ed Erzegovina. Marotta e Ausilio non intendono farsi cogliere di sorpresa e hanno già in mente un regalo per Chivu: Giovanni Leoni.

Inter, la strategia del Barcellona per Bastoni

Al momento il Barcellona non ha ancora presentato un’offerta ufficiale all’Inter né il club nerazzurro ha fissato un prezzo. Ma i blaugrana hanno una strategia: ottenere prima il sì di Bastoni per poi andare in pressing su Marotta. Lo riferisce il quotidiano spagnolo Sport, secondo cui l’affare potrebbe entrare nel vivo subito dopo la sosta per le nazionali.

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La certezza è che servirà una proposta di quelle irrinunciabili per convincere l’Inter a lasciar partire la sua stella. C’è infatti da considerare anche l’aspetto anagrafico: a 26 anni Bastoni ha ancora tutta una carriera davanti e in giro le alternative di valore si contano sulle dita di una mano. Probabilmente serviranno almeno 70 milioni per far vacillare il club di viale della Liberazione, a meno che i catalani non riescano a ingolosire i nerazzurri con qualche contropartita tecnica gradita a Chivu.

Marotta ha scelto: Leoni è l’erede di Bastoni

La scorsa estate l’Inter era stata ad un passo da Giovanni Leoni, talento di 19 anni che si era messo in mostra con la maglia del Parma e per cui Chivu, che lo ha allenato, stravedeva e stravede tuttora. Poi, però, è spuntato il Liverpool, che, con una trattativa lampo, si è aggiudicato il difensore con un’offerta da 31 milioni di euro più bonus.

Ad Anfield, però, non è andata come sperava. Colpa del terribile infortunio – la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro – rimediato a settembre proprio nel giorno dell’esordio con i Reds, nel finale della partita di Carabao Cup contro il Southampton.

Come sta Leoni e quando tornerà in campo

Purtroppo il giovane difensore ex Parma, destinato a essere un perno della Nazionale del futuro, rientrerà solo all’inizio della prossima stagione. Ma l’età del giocatore non ne compromette il recupero, per cui l’Inter farà un tentativo.

Certo, un investimento sarebbe rischioso, ma l’Inter potrebbe convincere il Liverpool a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Sul taccuino di Ausilio restano appuntati anche i nomi di Solet dell’Udinese e Muharemovic del Sassuolo, avversario dell’Italia nel playoff che porta al Mondiale.