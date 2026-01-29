Inter: erede di Calhanoglu o ricca plusvalenza, perché l’esplosione di Stankovic fa felici i nerazzurri

Due assist e un gol nella vittoria decisiva del Bruges sul Marsiglia di De Zerbi: il figlio d’arte potrebbe risultare un elemento chiave nel prossimo mercato estivo

Aleksandar Stankovic è sbocciato al Bruges: i due assist e il gol segnati nella vittoria sul Marsiglia di De Zerbi, decisivi per la qualificazione ai playoff di Champions League dei belgi, sono un’ottima notizia per l’Inter. Il figlio di Dejan potrebbe essere un elemento chiave del prossimo mercato estivo dei nerazzurri.

Stankovic è esploso, l’Inter gongola

Aleksandar Stankovic ha qualità e leadership, esattamente quello che si chiede ad un centrocampista di livello europeo. Ma contro il Marsiglia, nella gara decisiva per la qualificazione dei Bruges ai playoff di Champions League, il centrocampista figlio d’arte – il padre è l’ex Inter Dejan – è entrato anche nel tabellino, firmando gli assist per Diakhon e Vermant e realizzando poi un destro secco il gol del definitivo 3-0. Uno show, quello di Stankovic junior, che potrebbe fare la fortuna dell’Inter nel prossimo mercato estivo.

Il ritorno dell’erede di Cahlanoglu

Nello scorso luglio, infatti, l’Inter ha ceduto Aleksandar Stankovic al Bruges per 9,5 milioni di euro in un accordo che prevedeva però delle clausole che oggi, di fronte all’esplosione del centrocampista serbo con la squadra belga, si sono rivelate un autentico affare per il club presieduto da Beppe Marotta. L’Inter, infatti, ha conservato un diritto di recompra su Stankovic: i nerazzurro dovranno sborsare 23 milioni di euro per riportarlo a Milano entro il 1 luglio 2026, cifra che salirà a 25 milioni l’estate seguente.

Considerate le caratteristiche tecniche e la personalità di Stankovic e i soldi già incassati nello scorso mercato, l’Inter dovrebbe investire solo 14 milioni di euro per ritrovarsi in casa un centrocampista di appena 20 anni, già svezzato da una stagione da leader in un club approdato ai playoff di Champions e con caratteristiche tecniche perfette per raccogliere l’eredità in mediana di Hakan Calhanoglu.

I diritti sulla cessione

Qualora invece l’Inter decidesse di non affondare il colpo per Stankovic e il Bruges decidesse di cedere il centrocampista ad un altro club – Lipsia e Tottenham sono sulle tracce del giocatore – i nerazzurri ci guadagnerebbero comunque. Nell’accordo col club belga l’Inter ha infatti inserito un diritto al 50% della plusvalenza che il Bruges ricaverebbe dalla vendita di Stankovic: se ad esempio il giocatore fosse ceduto per 30 milioni, all’Inter andrebbe la metà dei 20,5 milioni di plusvalenza che otterrebbe il club belga. Che aggiunti ai 9,5 milioni già incassati nello scorso mercato, rappresenterebbero un discreto bottino per un classe 2005.

I tifosi dell’Inter pazzi di Stankovic

In questo momento, però, il futuro di Stankovic sembra davvero all’Inter, o almeno così si augurano i tanti tifosi nerazzurri che ieri sera lo hanno ammirato mentre demoliva ed eliminava il Marsiglia di De Zerbi dalla Champions League. “Anche oggi Stankovic ha giganteggiato”, il commento a caldo di Alessandro su X. “Se non lo riportano a casa a Giugno penso che vado a prenderlo a piedi”, aggiunge Vincenzo. “Da riportare alla base e l’anno prossimo titolare: con Chivu si può”, sottolinea Andrea. “Lo aspettiamo!”, si augura Jiren.