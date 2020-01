Inter-Eriksen, Mourinho rompe il ghiaccio

Uno dei nomi più caldi nell'ambiente Inter per questa sessione di mercato è quello di Christian Eriksen. Il danese è da diverso tempo nel mirino dei nerazzurri e Beppe Marotta vorrebbe regalarlo ad Antonio Conte già a gennaio.

Josè Mourinho non è dello stesso avviso e in conferenza stampa si è esposto così sul tema: "Abbiamo infortuni importanti e ogni giocatore deve essere pronto ad aiutare la squadra. Non siamo in condizione di pensare diversamente. Eriksen domani gioca. Poi c'è una partita sabato e forse gioca. Non posso dire altro".

"Non sono uno stupido, so chiaramente che un giocatore in questa situazione è normale che non si esprima ai massimi livelli. Posso però anche dire che ci sta aiutando nelle partite che sta giocando, come contro l'Olympiacos o contro il Norwich. I nostri tifosi pensano che non sia stata una grande prestazione contro il Liverpool, sono d'accordo" ha concluso lo Special One.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter sarebbe pronta ad offrire 10 milioni di euro per convincere il Tottenham a lasciarlo andare a gennaio ma dopo le parole del tecnico portoghese il 27enne sembra destinato a rimanere in Premier League fino a giugno.

Dal campionato inglese potrebbero invece arrivare Young e Giroud: il capitano del Manchester United ha già detto di sì all'offerta dell'Inter (un anno e mezzo di contratto), mancherebbe solo l'accordo sull'eventuale indennizzo per i Red Devils. Confortanti anche le novità circa l'attaccante francese: Lampard, di fatto, ha dato il suo benestare alla sua cessione che ha già un accordo con i nerazzurri (due anni e mezzo di contratto). Ora c'è da accontentare il Chelsea.

Marotta è anche al lavoro per cedere gli esuberi: Politano, accostato al Milan nei giorni scorsi, è molto vicino alla Roma e Gabigol è seguito da diversi club inglesi. Sullo sfondo rimane la situazione Vecino: l'ex Fiorentina non è considerato incedibile da parte di Conte ma la società aspetta l'offerta giusta.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 17:32