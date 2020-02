Inter, Eriksen sfida la Juventus

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Eriksen si è soffermato sulla volata Scudetto e, in particolare, sulla sfida con la Juventus: "La Juve vince da tanto tempo, noi vogliamo cambiare le cose. E io sono qui per questo. La costanza nella vittoria è un fattore, la Juve ce l’ha. Vediamo alla fine. E poi c’è anche la Lazio con noi".

Il neo acquisto nerazzurro ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, stella della Vecchia Signora: "E' speciale, impressionante. In Italia non ha abbassato il suo rendimento, tutti noi ci chiediamo per lui e per Messi come sia possibile restare a questo livello per così tanto tempo".

SPORTAL.IT | 05-02-2020 10:06