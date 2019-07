Inter, esplode la rabbia del web: cessione senza senso

I nerazzurri di Antonio Conte sono ancora impegnati in terra cinese nella ICC Cup, ma nel frattempo la dirigenza è a lavoro per cercare di accontentare il tecnico dopo le sue precise richieste. Si continuano a seguire le piste che portano a Dzeko e Lukaku, ma nel frattempo c’è stato un movimento che non è affatto piaciuto ai tifosi dell’Inter: la rescissione di Miranda. Il difensore brasiliano si trasferisce a un’altra squadra del gruppo Suning, lo Jiangsu.

Malcontento online – Difficilmente una scelta di mercato mette quasi tutti d’accordo ma stavolta è successo. Il web nerazzurro sembra unanime nel disapprovare la scelta di Marotta e compagni, difatti piovono commenti del tipo “Sono sconvolto….Miranda ce lo passiamo da Suning a Suning e non riusciamo nemmeno a dare un po di linfa alle nostre casse. Ma che diavolo fanno i nostri dirigenti?” e anche come “Ma tenere Miranda e dar via qualche vero ferro da stiro no? I problemi non sono lui (parametro zero) e Bale (45 milioni lordi annui) al Jiangsu Suning, bensì Dele Alli e Harry Kane ancora al Tottenham anziché all’Inter”.

Immancabile ironia – Come se non bastasse a rendere tutto ancora più amaro non poteva non arrivare la serie di sfottò da parte dei tifosi delle altre squadre, che punzecchiano gli interisti. In rete infatti si leggono frasi come “Ohi gente, sapete se l’#Inter ha già raggiunto il miliardo di fatturato con la cessione di Miranda? Sono talmente sfigati che per far cassa deve vendere i giocatori dalla squadra B alla squadra A” e anche più piccate come “Miranda passa dall’Inter allo Jiangsu. Entrambe squadre gruppo Suning.È come quando tua madre compra il giubbotto buono a tuo fratello maggiore, poi si rovina col tempo e lo passano a te”.

SPORTEVAI | 27-07-2019 10:14