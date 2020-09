Inter, Esposito: "Pronto ad andare in prestito"

L’attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito in un’intervista alla Gazzetta dello Sport apre a un prestito nella prossima stagione di Serie A: “Per quest’anno insieme al mio agente valuteremo quello che è meglio per me. Sono anche pronto ad andare in prestito, dovesse succedere darò il massimo per poi tornare in nerazzurro”.

L’obiettivo della giovane punta è diventare titolare nei nerazzurri nei prossimi anni: “Il mio obiettivo è giocare nell’Inter più a lungo possibile. Amo l’Inter fin da piccolo”.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 07-09-2020 13:32