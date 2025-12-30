Inter, il ritorno di Cancelo per sostituire Dumfries: l’idea decolla, perché stavolta può funzionare

Il portoghese vuole lasciare l’Arabia Saudita e rilanciarsi in Europa, i nerazzurri possono approfittarne e riportarlo a Milano dopo la deludente stagione 2017/18

Joao Cancelo e l’Inter, di nuovo: il laterale portoghese vuole lasciare l’Al-Hilal e l’Arabia Saudita per rimettersi in gioco, i nerazzurri hanno bisogno di un esterno per rimpiazzare l’infortunato Denzel Dumfries e potrebbero riportarlo a Milano dopo la deludente stagione 2017/18. Stavolta, però, il matrimonio potrebbe funzionare.

Inter e Cancelo, capitolo secondo

A dare la notizia è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano: dopo una stagione e mezzo in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Hilal il 31enne Joao Cancelo avrebbe intenzione di tornare in Europa e rimettersi in gioco in un top club. Probabilmente, per blindare la sua partecipazione ai prossimi Mondiali. Fatto sta che l’Inter rientra tra le destinazioni gradite da Cancelo: ad oggi non ci sono stati contatti con il club nerazzurro, tuttavia l’affare potrebbe decollare nelle prossime ore per svariate ragioni.

I vantaggi per l’Inter

In primis, l’Al-Hilal non pretenderebbe un costo elevato per il cartellino del giocatore (sotto contratto fino al 2027), anzi potrebbe anche lasciarlo andare in prestito. E Cancelo, dal canto suo, sa bene che in Europa non troverebbe una squadra disposta a pagare gli oltre 15 milioni di euro annui che il club saudita gli corrisponde dall’estate 2024. Insomma, pur di tornare in Europa l’esterno lusitano sarebbe disposto a lasciare sul tavolo un po’ di soldi. E questa è sicuramente una buona notizia per l’Inter, in cerca di un rimpiazzo a destra per l’infortunato Denzel Dumfries.

Cancelo e il flop con l’Inter

Il club nerazzurro non s’è ancora mosso per il giocatore, non ci sono stati contatti né con l’Al-Hilal, né con Jorge Mendes, il potente procuratore di Cancelo. Tuttavia l’idea di avere un giocatore forte, d’esperienza e motivato a rilanciarsi inizia a stuzzicare l’ambiente interista. Per Cancelo, poi, l’Inter rappresenterebbe una possibilità di riscatto personale: nel 2017/18 il portoghese visse la sua prima stagione in serie A con i nerazzurri, collezionando 26 presenze (condite da un gol e 4 assist), ma non convincendo a pieno. Allora aveva 24 anni e soprattutto sotto il profilo difensivo era un esterno ancora immaturo, con grosse difficoltà nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti.

Perché può funzionare

Stavolta, invece, arriverebbe per giocare da esterno a tutta fascia, con compiti prevalentemente offensivi e le spalle ben protette da un braccetto come Manuel Akanji, suo compagno di squadra al Manchester City. Le condizioni per la rivincita in maglia nerazzurra ci sono tutte: la sensazione è che, se l’Inter decidesse di affondare il colpo, Cancelo potrebbe vorrebbe davvero vivere una nuova esperienza in serie A.