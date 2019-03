Inter, fa discutere la coreografia per il derby

Milano si appresta a correre allo stadio per vivere quella magica atmosfera che sa regalare un derby. Elemento fondamentale della stracittadina è da sempre la battaglia di coreografie fra le due curve, che spesso hanno regalato uno spettacolo da applausi (in certi casi anche migliore di quello che si è visto in campo). Questa volta però ha fatto molto discutere quella decisa dai sostenitori nerazzurri, che è stata oggetto di attenta analisi da parte delle autorità e di chiacchiericcio sui vari forum dei tifosi.

Il richiamo a Santo Stefano – Gli ultras interisti avevano infatti deciso in un primo momento di non fare nessuna coreografia in quanto gli era stato vietato di esporre il volto di Daniele Belardinelli, il tifoso del Varese morto negli scontri con i tifosi del Napoli che hanno caratterizzato l’immediato pre-partita del match giocato il 26 dicembre scorso allo stadio Meazza, che ha portato anche a numerosi arresti. Le forze dell’ordine si interrogavano sull’opportunità di dedicarla una persona che era rimasta coinvolta in maniera attiva ai fattacci di quel giorno.

Ci pensa Salvini – A sbloccare la situazione sarebbe stato addirittura il Ministro degli Interni Matteo Salvini, che avrebbe dato l’assenso finale. Anche fra gli stessi tifosi interisti (non ultras) in tanti ritenevano inopportuna la scelta della Curva Nord, con vari messaggi sui social, ma del resto il volto di Belardinelli è già apparso su alcune bandiere nelle precedenti partite giocate in casa dalla squadra di Luciano Spalletti.

SPORTEVAI | 16-03-2019 09:57