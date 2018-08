Inter, faccia a faccia nello spogliatoio: cosa si sono detti

Niente alibi. Dopo la bruciante sconfitta all'esordio contro il Sassuolo, l'Inter si lecca le ferite e guarda avanti, alla ricerca dell'immediato riscatto contro il Torino che spazzi via i dubbi che si sono insinuati nella squadra dopo la scena muta di Reggio Emilia.

Nel day after della sconfitta ad Appiano c'è stato un confronto tra la dirigenza nerazzurra e la squadra. "Non è giusto parlare di squadra a rapporto – racconta la Gazzetta dello Sport -. Molto più semplicemente la società, delusa per la prestazione ancor prima che per il risultato, ha voluto sottolineare a tutti i protagonisti l'idea che si può e si deve far meglio, che la rosa è considerata all'altezza e in grado di sopperire a qualsiasi assenza".

Sotto accusa l'approccio troppo morbido al campionato, dissonante rispetto alla conferenza stampa carica di ambizione di Luciano Spalletti alla vigilia, e la reazione scarsa dopo lo svantaggio subito. I vertici dell'Inter sono rimasti preoccupati anche dalle poche occasioni gol create, e dall'atteggiamento di alcuni giocatori in campo, troppo molle e poco determinato. Vietato accampare scuse a livello arbitrale, l'unica medicina è il lavoro: l'obiettivo scudetto è sempre concreto, ma la squadra deve decollare.

"Sicuramente non era l’inizio che volevamo e che cercavamo – ha ammesso De Vrij dopo il match -. Sapevamo che sarebbe stato difficile su questo campo, non ci ha aiutato ma non può essere una scusa. Siamo stati troppo imprecisi, abbiamo preso troppi contropiede e su quello dobbiamo lavorare. Dobbiamo cercare di alzare il ritmo del gioco sicuramente. Possiamo migliorare su quello. Il rigore? Sono episodi che in una partita ci possono stare sempre".

"Non mi aggrappo certo alle assenze di Skriniar e Nainggolan – le parole di Spalletti – oppure al ritardo di condizione dei croati. Bisogna valutare quelli che hanno giocato e pensare a sistemare gli errori commessi stasera. Nel complesso i ragazzi hanno fatto quello che avevamo preparato, ma ci siamo fatti sorprendere dall’atteggiamento degli avversari".

SPORTAL.IT | 21-08-2018 10:25