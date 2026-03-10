Inter, il fantasma di Inzaghi minaccia Chivu: la volata scudetto col Milan, l’incubo rimonta e il gesto di Marotta

La sconfitta dell’Inter nel derby ha riacceso la lotta scudetto. A dieci giornate dalla fine del campionato il +7 sul Milan e il +11 sul Napoli valgono un discreto margine di vantaggio, ma i precedenti – soprattutto quello della scorsa annata – minacciano Chivu, su cui aleggia il fantasma di Simone Inzaghi. L’incubo rimonta è lontano ma reale. Non a caso, la società ha deciso di stringersi attorno al gruppo.
Inter-Milan, la volata scudetto e le insidie
Le prossime quattro giornate di Serie A diranno tanto se non tutto sulla corsa al tricolore. Particolarmente delicato è il calendario dell’Inter, che ospita la temibile Atalanta rigenerata da Palladino, prima di andare al Franchi, dove la attende una Fiorentina a caccia di punti pesanti per la salvezza. Poi, due big match contro squadre in lotta per un posto in Champions: a San Siro arriva la Roma di Gasperini, a seguire la trasferta di Como contro l’oggetto del desiderio Nico Paz.
Il Milan spera di approfittare di queste quattro gare trappola per i nerazzurri e dovrà farlo a partire dalla gara in trasferta con la Lazio in crisi di Sarri. Contro il Torino l’imperativo è conquistare l’intera posta in palio, perché la 31esima giornata vedrà il Diavolo impegnato al Maradona contro il Napoli. Allegri e Conte si giocano le ultime chance di puntare al primato. Infine, il confronto casalingo con l’Udinese. Se i rossoneri riusciranno a rosicchiare almeno 3 punti alla capolista, gli ultimi sei turni lascerebbero aperto qualsiasi tipo di scenario. Per un’altra volata scudetto avvincente e appassionante.
Il calendario dell’Inter a 10 giornate dalla fine (67 punti):
- Inter-Atalanta
- Fiorentina-Inter
- Inter-Roma
- Como-Inter
- Inter-Cagliari
- Torino-Inter
- Inter-Parma
- Lazio-Inter
- Inter-Verona
- Bologna-Inter
Il calendario del Milan a 10 giornate dalla fine (60 punti):
- Lazio-Milan
- Milan-Torino
- Napoli-Milan
- Milan-Udinese
- Verona-Milan
- Milan-Juventus
- Sassuolo-Milan
- Milan-Atalanta
- Genoa-Milan
- Milan-Cagliari
Incubo rimonta per Chivu: il fantasma di Inzaghi
La scorsa annata l’Inter sembrava avere in pugno il campionato, salvo poi subire la clamorosa e inaspettata rimonta del Napoli, che a gennaio aveva anche perso la stella Kvaratskhelia senza di fatto sostituirla. Il crollo si registrò ad aprile con la doppia sconfitta di fila contro il Bologna al Dall’Ara e la Roma a San Siro. Cambiano le giornate, ma gli avversari e gli stadi saranno sempre gli stessi.
Ma lo scudetto è stato scucito dal petto e consegnato ai partenopei col 2-2 casalingo con la Lazio al penultimo turno. Lo spauracchio biancoceleste si riproporrà alla terzultima che andrà in scena nella Capitale: senza riavvolgere il nastro al 5 maggio 2002, il recente incubo del sorpasso subito dall’Inter di Simone Inzaghi non lascia tranquillo Chivu.
L’Inter si ricompatta: il gesto di Marotta
Il momento è delicato, cruciale. L’Inter sa di avere un vantaggio anche considerevole sulle avversarie, ma nello stesso tempo è consapevole che basta un passo falso per rimettere tutto in discussione. E, almeno fino alla partita con la Roma, bisognerà andare avanti senza capitan Lautaro e probabilmente senza Calhanoglu, finito ancora una volta ko.
Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri i massimi esponenti della società hanno raggiunto Appiano per essere al fianco di Chivu e dei calciatori. Da Marotta ad Ausilio, da Javier Zanetti a Baccin: i nerazzurri fanno squadra con l’obiettivo di ripartire dopo la sconfitta nel derby.