Inter, festa Scudetto: data e percorso del bus scoperto a Milano, cambia tutto rispetto a due anni fa

Il momento di festeggiare è arrivato, e a Milano forse qualcuno se n’è accorto. L’Inter è campione d’Italia, i tifosi si sono riversati in centro e la notte è stata di quelle in cui dormire è operazione piuttosto ardua. Ma la festa “vera”, quella istituzionale, l’abbraccio dei tifosi alla squadra, avverrà in un altro momento.
- Inter, la festa può cominciare
- Il tributo di San Siro
- Il programma della festa nerazzurra
- Il percorso dell'autobus per Milano
Inter, la festa può cominciare
Bisognerà infatti aspettare l’ultima di campionato in casa, ossia contro il Verona nel week-end del 16 e 17 maggio, per la premiazione da parte della Lega calcio e l’ormai tradizionale processione del pullman scoperto lungo le vie della città. In attesa del comunicato ufficiale della Lega Serie A, è probabile che Inter-Verona venga fissata alle 15 di domenica 17 maggio, proprio per dare tempo ai festeggiamenti di svolgersi.
Il tributo di San Siro
Al termine della partita verrà consegnato all’Inter il trofeo del campionato 2025/26, con la consueta cerimonia in campo sul quale scenderanno anche i familiari di giocatori e staff tecnico: palco, coppa e medaglie. Il tributo di San Siro e dei tifosi, poi la squadra si trasferirà in sede e da lì partirà il pullman scoperto.
Il programma della festa nerazzurra
Di concerto con il Comune di Milano, l’Inter sta già iniziando a preparare la festa al di fuori dello stadio. Il programma dovrebbe cambiare rispetto a due anni fa, quando l’autobus
scoperto aveva lasciato San Siro verso le 16, nonostante la partita si fosse giocata alle 12.30, per arrivare in piazza Duomo solo intorno a mezzanotte.
Il percorso dell’autobus per Milano
Questa volta la partenza dei giocatori sul pullman scoperto non sarà dallo stadio ma dalla sede, in Viale della Liberazione. In questo modo il tragitto verso il centro città sarà accorciato e, si spera, anche i tempi per vedere i giocatori salutare i tifosi dalla terrazza in piazza Duomo, evitando dunque di concludere il tutto a tarda notte.