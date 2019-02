Inter festeggia compleanno Perisic ma sui social è già un ex

Il tweet dell’Inter con gli auguri per i 30 anni di Perisic è arrivato puntualissimo, pochi secondi dopo la mezzanotte ma se la società gli ha dedicato un bel video con “Happy Birthday” i tifosi si sono scatenati con commenti di ben altro tenore. Una valanga di post in cui non mancano messaggi affettuosi di buon compleanno ma sono pochi, pochissimi, a fronte di tanti post di interisti delusi. Si va da “Vattene mercenario indegno” a “Uova e farina vengo io a tirargliele se volete…”. Altro che regalo, secondo molti fan sarebbe lui a dover fare un dono ai tifosi: “Facci un regalo, trova chi ti paga 30-35 mln e vattene” o anche: “Ecco adesso per il compleanno regalategli un abbonamento all’Emirates così invece di stare in tribuna da noi va a vedersi le partite dell’Arsenal”. Tanta acredine nasce dalla delusione: “Per me non fa piu parte dell’Inter!! Quindi buon compleanno a chi???”.

VALIGIA PRONTA – C’è chi commenta con ironia: “Se andassi a Londra però visto come stai giocando, un posto al museo delle cere sarebbe certamente tuo. ma ora cerca di correre e segnare, se no sarai tu a pagare una squadra” o chi inserisce una foto con una valigia con destinazione Londra scrivendo: “Auguri! Ne avrai davvero bisogno”. La maggioranza lo ha scaricato già: “Per me non è degno della maglia che indossa” anche se non manca chi ricorda anche le cose belle realizzate dal croato in nerazzurro: “Nonostante tutto non riesco a volergli male…uno dei pochi decenti in questi anni di magra…auguri Ivan,cerca di chiudere bene questa avventura e poi arrivederci e grazie”.

SPORTEVAI | 02-02-2019 09:21