Inter, la vera festa ci sarà col Verona: i preparativi e quanto prenderanno in premi i giocatori

Cresce l'attesa in casa nerazzurra: dopo 37 anni il club di Viale della Liberazione potrebbe festeggiare il tricolore al Meazza. Festeggiamenti in programma il 17 maggio

Un solo punto. E’ ciò che basterebbe all’Inter questa sera per chiudere definitivamente il discorso Scudetto. Grande atmosfera in attesa della sfida di San Siro contro il Parma, con il totale spettatori che supererà quota 75mila. La macchina organizzativa per i festeggiamenti, però, è già partita nei giorni precedenti: nessuna iniziativa in programma dopo la gara con i ducali, ma è chiaramente prevista la spontanea celebrazione dei tifosi nerazzurri fuori San Siro o per le strade di Milano. Differente, invece, l’organizzazione interna, con squadra, staff tecnico e dirigenza che brinderanno al tricolore privatamente. La data cerchiata in rosso per i grandi festeggiamenti è quella del 17 maggio, in occasione della sfida contro il Verona, giorno in cui l’Inter potrebbe addirittura festeggiare anche un altro trofeo.

San Siro attende il tricolore

Il Meazza attende il verdetto del campo da 37 anni. L’ultima volta in cui l’Inter ha conquistato il tricolore tra le mura amiche risale infatti al 28 maggio 1989. In quell’occasione, i nerazzurri superarono il Napoli di Maradona, blindando lo scudetto con quattro turni d’anticipo. Era la celebre Inter dei record, capace di raccogliere 58 punti sui 68 disponibili e di interrompere un’astinenza durata nove stagioni. Da allora, il club ha messo in bacheca altri sette titoli nazionali, ma con il traguardo matematico sempre tagliato in trasferta. Oggi, dopo 37 anni, si ripresenta l’opportunità di chiudere i conti sul prato di casa.

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Il programma dei festeggiamenti

Sul fronte organizzativo, per la serata di oggi non è prevista l’installazione di maxischermi cittadini per accogliere i tifosi sprovvisti di biglietto. Pur in assenza di un programma pubblico ufficiale per l’immediato post-partita, le istituzioni mettono comunque in conto il prevedibile riversarsi di migliaia di sostenitori per le vie di Milano, con Piazza Duomo destinata a diventare il naturale epicentro dei festeggiamenti.

Il gruppo squadra, che ha già predisposto le consuete t-shirt celebrative, vivrà l’eventuale traguardo odierno in forma strettamente privata. Il vero protocollo istituzionale è infatti programmato per il 17 maggio. A margine dell’incrocio casalingo contro il Verona, il cui fischio d’inizio molto probabilmente sarà fissato alle 15, andrà in scena la cerimonia di consegna della coppa da parte della Lega, seguita dalla tradizionale sfilata della squadra a bordo del pullman scoperto. I dettagli e il tragitto della parata restano da definire. Inoltre, resta da considerare anche un altro scenario: il 13 maggio, l’Inter sarà di scena all’Olimpico per disputare la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Dunque, il 17 maggio, i trofei esposti sul bus potrebbero essere due.

Bonus Scudetto, quanto prenderanno i giocatori?

Un eventuale passo falso nella finale dell’Olimpico non modificherebbe chiaramente in alcun modo il programma dei festeggiamenti del 21esimo scudetto conquistato in 108 anni di storia. L’aritmetica vittoria del campionato porterà con sé anche i bonus nei singoli contratti: tra i premi concordati con i calciatori e quelli destinati all’intero staff tecnico, la dirigenza nerazzurra si prepara a corrispondere una cifra complessiva che si aggira intorno ai sei milioni di euro.