Inter, la figuraccia col Bodo Glimt fa litigare Caressa e Bergomi: il paragone col Napoli divide la coppia storica 

Il giornalista di Sky Sport equipara il flop della squadra di Chivu a quello dei partenopei, suscitando la reazione dell’ex difensore e suo storico collaboratore

L’Inter può mettere in crisi anche i matrimoni più duraturi, compresi quelli professionali: su Sky Sport la storica coppia formata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi s’è divisa sul flop nerazzurro col Bodo Glimt. A scatenare la discussione tra i due il paragone del giornalista col fallimento del Napoli nella ligue phase.

Per Caressa Inter flop come il Napoli

L’uscita di scena dell’Inter ai playoff di Champions League contro il Bodo Glimt è stato senza dubbio un fallimento per i nerazzurri, ma più o meno grave di quello del Napoli, che non ha neanche superato la fase a gironi? L’interrogativo divide Fabio Caressa e Beppe Bergomi, storica coppia di Sky Sport protagonista di un’accesa discussione in tv scatenata dal paragone fatto dal giornalista. “Per l’Inter uscire col Bodo Glimt prima degli ottavi è un flop, un flop simile a quello del Napoli”, afferma Caressa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Bergomi Bodo più forte di Galatasaray e Dortmund

Immediata e un po’ stizzita la reazione di Bergomi, che ricorda come la squadra di Antonio Conte non sia riuscita a superare la ligue phase piazzandosi addirittura al 30° posto. Caressa insiste e allora Bergomi entra nel merito: “Non puoi dire una cosa del genere – ribatte l’ex difensore nerazzurro -. Perché delle tre italiane l’Inter ha avuto l’avversario più difficile. Io studio le squadre, non mi fermo al nome Bodo”. Caressa non ribatte all’affermazione di Bergomi, sicuro che il Bodo Glimt fosse un avversario più forte del Galatasaray e del Borussia Dortmund.

Il pressing di Caressa e l’ammissione di Bergomi

Tuttavia il giornalista non molla la presa e torna al risultato in sé, l’uscita ai playoff: “Non è un flop la finalista che non arriva agli ottavi? Beppe, dai. Non si può dire che non sia un flop”, insiste Caressa. E Bergomi allora è costretto a cedere, pur sottolineando che, a suo parere, il confronto col Napoli non sta in piedi. “Sì – ammette l’ex interista – ma tu la paragoni con una squadra che non si è qualificata: non è corretto”. Qundi, chi ha vinto il duello tra i due grandi amici?