Inter-Fiorentina, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu su Bonny, Barella e Bastoni

I nerazzurri cercano continuità dopo i successi in campionato e in Champions League, la Viola invece è chiamata a reagire dopo due sconfitte consecutive: le formazioni

San Siro, ore 12.30: l’Inter vuole riconquistare la vetta ma davanti a se avrà una Fiorentina in piena crisi, alla ricerca di punti e certezze per uscire dalle sabbie mobili della classifica. I nerazzurri di Chivu corrono, segnano e non vogliono fermarsi, i viola di Vanoli arrivano hanno l’obbligo di reagire per ritrovare la vittoria che manca da più di un mese. Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina e le scelte dei due tecnici.

Inter-Fiorentina, le formazioni

L’Inter si schiera con il consueto 3-5-2. In porta c’è Provedel, protetto dal terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie laterali spazio a Diouf e Carlos Augusto, mentre in mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan hanno il compito di dettare tempi e ritmi della manovra. In attacco, in assenza di Lautaro Martinez, tocca alla coppia formata da Pio Esposito e Thuram: fisicità, profondità e capacità di attaccare gli spazi per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

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La Fiorentina risponde con il 4-3-3. De Gea difende i pali, con Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepenas nella linea arretrata. A centrocampo Ndour, Fagioli e Brescianini devono garantire equilibrio e qualità nella costruzione, mentre il tridente offensivo è composto da Mastantuono, Pellegrino e Njie. Il talento argentino rappresenta una delle principali risorse della squadra viola, chiamata a sfruttare le ripartenze e a trovare maggiore concretezza negli ultimi metri.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli.

Fiorentina, una crisi da risolvere: Vanoli cerca la svolta

Quattro punti in sette giornate, una sola vittoria e ben cinque sconfitte: l’avvio di stagione della Fiorentina è stato decisamente al di sotto delle aspettative. La squadra viola occupa il diciottesimo posto e deve fare i conti con una fragilità difensiva che rischia di compromettere il campionato già nella sua prima fase. Diciassette gol incassati rappresentano un dato allarmante, soprattutto per una formazione che ambisce a ritrovare stabilità e competitività.

La stagione era cominciata con Fabio Grosso in panchina, ma le tre sconfitte nelle prime tre giornate hanno portato al cambio di guida tecnica. Il ritorno di Paolo Vanoli aveva prodotto una prima reazione positiva con la vittoria per 4-2 sul campo del Venezia, ma non è bastato a invertire definitivamente la rotta. Dopo quel successo sono arrivate nuove difficoltà, con le sconfitte contro Genoa e Como a evidenziare problemi ancora irrisolti.

Inter, Chivu vuole continuare a correre

Se la Fiorentina cerca una via d’uscita, l’Inter vuole proseguire la propria marcia. I nerazzurri arrivano all’appuntamento da protagonisti del campionato, con 19 punti conquistati nelle prime sette giornate e una posizione di vertice condivisa con la Lazio. Sei vittorie e un pareggio fotografano un avvio convincente, nel quale la squadra di Chivu ha dimostrato di avere qualità, profondità e un reparto offensivo particolarmente prolifico.

L’ultimo successo in campionato è arrivato sul campo del Bologna, mentre in Champions League i nerazzurri hanno conquistato la prima vittoria europea della stagione superando lo Shakhtar Donetsk per 1-0, grazie alla rete di Carlos Augusto. Due risultati importanti per ritrovare fiducia e dare continuità al lavoro del tecnico.

Inter-Fiorentina, le curiosità e i numeri della sfida

Il primo dato che salta all’occhio è il divario offensivo e difensivo tra le due formazioni. L’Inter ha segnato 21 gol nelle prime sette giornate, mentre la Fiorentina ne ha subiti 17: numeri che fotografano due percorsi molto diversi e che rendono particolarmente importante l’approccio alla gara.

Un’altra chiave riguarda il rendimento di Franco Mastantuono. Il giovane argentino è uno dei riferimenti offensivi della Fiorentina e ha già dimostrato di poter incidere con le proprie giocate. La sua capacità di accentrarsi e cercare la conclusione potrebbe rappresentare una delle armi a disposizione di Vanoli per provare a sorprendere l’Inter.

Sul fronte nerazzurro, l’assenza di Lautaro Martinez porta inevitabilmente l’attenzione su Pio Esposito. Il giovane attaccante ha l’opportunità di guadagnare spazio e responsabilità, affiancando Thuram in una partita in cui l’Inter punta a confermare la propria superiorità offensiva. La sua prestazione sarà uno degli aspetti da seguire con maggiore interesse.

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