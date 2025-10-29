Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali. La decisione di Chivu su Pio Esposito, Pioli s'affida a Kean

Le scelte degli allenatori in vista del cruciale appuntamento di San Siro, un testacoda difficilmente preventivabile alla vigilia del campionato. Così in campo al Meazza.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tutto pronto per uno dei match più attesi della nona giornata di Serie A. Inter e Fiorentina protagoniste di un inimmaginabile testacoda a San Siro, difficilmente pronosticabile soprattutto per il disastroso avvio di campionato dei viola, ancora senza vittorie dopo otto partite. Stanno meglio i nerazzurri, che però sono reduci dalla sconfitta – con polemiche – di Napoli nello scontro diretto con la squadra guidata dall’ex Conte. Diamo un’occhiata alle scelte di formazione di Chivu, tecnico dell’Inter, e di Pioli, allenatore della Fiorentina costantemente in bilico proprio a causa della partenza choc.

L’undici dell’Inter: chance per Pio Esposito

Un paio di cambi per Chivu dopo la disfatta del Maradona. Il problema principale è rappresentato dall’assenza – che si protrarrà per un mesetto – di Mkhitaryan, sostituito a centrocampo da Sucic: chance importante per il croato. In attacco, invece, il “solito” ballottaggio riguarda Pio Esposito e Bonny, col giovane attaccante campano favorito per una maglia da titolare. Dovrebbe essere lui a far coppia con Lautaro, per un tandem offensivo costretto – naturalmente – a fare a meno di Thuram. Ovviamente nella distinta ufficiale dell’Inter non figura Martinez, dopo la tragedia che lo ha coinvolto personalmente.

La formazione della Fiorentina: le scelte di Pioli

Tra i viola, reduci dal rocambolesco pareggio contro il Bologna e a caccia disperata di punti, la novità principale è rappresentata dal ritorno in formazione di Comuzzo, pronto a sistemarsi nel terzetto difensivo. Cabina di regia affidata a Nicolussi Caviglia, sulle fasce spazio per Dodo a destra e per l’ex Gosens a sinistra. La coppia d’attacco non dovrebbe subire stravolgimenti rispetto alle ultime uscite, con Gudmundsson ad agire attorno a Kean. È soprattutto sui gol di Moise che Pioli s’affida per tirare fuori la Fiorentina dalle secche della bassa classifica e, più prosaicamente, per tirarsi fuori dai guai.

Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodo, Mandragora, Sohm, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

