Inter-Fiorentina, le probabili formazioni

Inter-Fiorentina è l’anticipo di lusso della sesta giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri,rilanciati anche in campionato dopo la vittoria di Genova, dovrebbero scendere in campo con una formazione già vista più volte in questo primo scorcio di stagione. Oltre ad Handanovic in porta, ci sarà una difesa a 4 con D’Ambrosio a destra e Asamoah a sinistra e la coppia centrale Skriniar-De Vrij, con Miranda ad aspettare in panca; a centrocampo l’accoppiata muscoli-cervello Gagliardini-Brozovic a supportare Nainggolan che funge da mezzapunta; esterni d’attacco il redivivo Candreva e Perisic mentre in attacco Icardi farà reparto da solo.

La Viola dell’ex Pioli, che ha appena spazzato via la Spal, dovrebbe schierare il promettente Lafont tra i pali; poi una linea a 4 con Milenkovic-Hugo-Pezzella e l’azzurro Biraghi a sinistra; in mediana oltre a Benassi e Veretout previsto l’impiego di Gerson; in attacco il tridente più giovane e spumeggiante della Serie A Pjaca-Simeone-Chiesa.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.

Inter-Fiorentina la diretta live

VIRGILIO SPORT | 25-09-2018 13:30