Il portiere dell'Inter coinvolto in un sinistro in cui è morto un 81enne alla guida di una carrozzina elettrica è supportato sul piano psicologico e ha chiuso i suoi account

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Per Josep Martinez la mattina di martedì 28 ottobre ha segnato una cesura importante. Un prima e un dopo decisivo. Il secondo portiere dell’Inter avrebbe investito con la sua auto un 81enne che si trovava su una carrozzina elettrica, il quale avrebbe invaso la corsia opposta a Fenegrò, nel Comasco. L’impatto con la vettura, un SUV, guidata dal giocatore è stato fatale. Sul luogo sono arrivati elisoccorso, ambulanza e carabinieri ma per Paolo Saibene non c’è stato nulla da fare.

Martinez si è fermato per prestare soccorso mentre i sanitari accorsi hanno tentato invano la rianimazione sul posto dell’anziano il quale, da quel che si apprende, sarebbe deceduto sul posto a seguito delle gravissime ferite riportate. In serata, la conferma del sequestro dei due mezzi, il SUV del portiere e della motoretta, e l’indagine per omicidio stradale. L’Inter gli ha messo a disposizione uno psicologo, per il trauma subito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La dinamica dell’incidente con Martinez dell’Inter

Dalle prime notizie, relative alla dinamica e diffuse ieri da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, l’incidente si sarebbe verificato poco dopo le 9:30 di martedì 28 ottobre. In particolare, l’Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del luogo dell’accaduto non distante da Appiano Gentile, dove si trova il campo dell’Inter, attorno alle ore 9:43. Sul luogo dell’impatto, un’ambulanza e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Cantù.

L’impatto si sarebbe verificato in via Bergamo dove l’auto guidata da Josep Martinez avrebbe investito un uomo in carrozzina elettrica. Dalla ricostruzione riferita dall’agenzia ANSA, la vittima avrebbe lasciato la pista ciclabile per raggiungere la corsia opposta di marcia, attraversando la carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungeva l’auto del calciatore diretto al campo. Una delle ipotesi, per ora solo tale, è che l’anziano abbia avuto un malore.

ANSA

Il luogo del drammatico incidente con i carabinieri al lavoro

Indagine per omicidio stradale, disposta autopsia

Martinez ha prestato subito soccorso, si è fermato per accertarsi delle condizioni dell’anziano signore rimasto vittima dell’accaduto. Ma come è prevedibile il turbamento è tale da aver coinvolto tutti. L’agenzia ANSA riferisce che il giocatore era in stato di choc dopo l’accaduto: per Saibene, originario della zona, è stata disposta l’autopsia a seguito dell’apertura di un fascicolo per omicidio stradale. Ciò aiuterà a verificare se effettivamente la manovra sia stata causata da un malore o meno dell’81enne.

Da capire, poi, la velocità a cui procedeva il SUV guidata da Martinez ma anche se e quando tornerà in campo o solo tra i convocati per i prossimi impegni dell’Inter. La squadra giocherà regolarmente, stasera, contro la Fiorentina a San Siro. Il portiere non tornerà ad allenarsi prima di una settimana, almeno.

Secondo quanto riferisce stamani la Gazzetta, alcuni compagni sopraggiunti, percorrendo la stessa strada, si sarebbero fermati e avrebbero offerto supporto al giocatore sconvolto per quanto avvenuto. Avrebbe poi riportato ogni dettaglio in caserma, ai carabinieri, effettuati i test previsti e sarebbe poi rientrato nella sua abitazione dove ha incontrato uno specialista dello staff della psicologa che segue la squadra.

La decisione dell’Inter sulla conferenza di Chivu

Stando a quanto già annunciato dalla società con un comunicato, ieri non si è tenuta la conferenza stampa pre partita di Cristian Chivu, prevista per le 14.

“La conferenza stampa di mister Chivu, in programma alle ore 14:00, è stata annullata”, si legge sul sito ufficiale del club, in forma succinta ed essenziale. Esclusa la presenza del giocatore con la Fiorentina, prossimo appuntamento in campionato nel turno infrasettimanale di questa sera. Complicato fare previsioni, a questo punto. Alcuni compagni si sono allenati, saranno sul rettangolo di gioco per disputare l’incontro.

Nessuno di loro, al pari della società, si è espresso: la via scelta è quella della discrezione e del silenzio.

In base all’evoluzione della sua posizione e della situazione, si comprenderà che cosa accadrà e quando e se vi saranno delle ripercussioni, oltre all’immaginabile choc accusato dal giocatore, molto provato dall’accaduto. La società gli ha messo a disposizione un supporto psicologico e, inoltre, i suoi profilo social sono stati chiusi per evitare spiacevoli inconvenienti.

ANSA

La strada su cui si è consumata la tragedia, poco distante dal centro sportivo di Appiano Gentile

Chi è Josep Martinez

Lo spagnolo gioca dalla scorsa stagione in nerazzurro, società che lo ha prelevato dal Genoa come riserva di Yann Sommer: ha esordito il 19 dicembre 2024 nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese, vinta per 2-0. Il 22 febbraio 2025 invece il suo debuttato in campionato, nella partita vinta in casa per 1-0 contro la sua ex squadra, il Genoa.

Nella mattinata di martedì, si suppone che il giocatore stesse percorrendo quella strada proprio per recarsi al centro sportivo interista ad Appiano Gentile, poco distante, e partecipare agli allenamenti in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina.