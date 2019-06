Inter, fissato il prezzo di Perisic

L'Inter è al lavoro per allestire una rosa competitiva da mettere nelle mani di Conte. Perisic non dovrebbe far parte del nuovo progetto nerazzurro. Il croato è sul mercato, con l'Inter che avrebbe anche fissato il prezzo.

Per una cifra pari a circa 30/35 milioni di euro, Perisic potrebbe lasciare i nerazzurri. Nel recente passato, l'esterno aveva fatto sapere di voler giocare in Premier League. Era stato accostato ad Arsenal e Tottenham. Attenzione anche al Manchester United.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 08:34