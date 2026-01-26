Inter, follie per Pio Esposito: rifiutata offerta choc. Ma il paragone di Iacchetti scatena il web: "Come Van Basten"

Il gol realizzato contro il Pisa di Gilardino è solo l'ultimo di una serie di segnali lanciati dall'attaccante classe 2005: dalle proposte arrivate a Marotta ai paragoni più scomodi

Francesco Pio Esposito continua a stupire e a ritagliarsi un ruolo importante all’interno dell’organico dell’Inter di Cristian Chivu. Pur continuando ad essere piuttosto divisivo sui social, tra chi lo ritiene già pronto per essere il centravanti della Nazionale e coloro che preferirebbero aspettare un altro paio di stagioni prima di esprimere un giudizio definitivo, l’attaccante stabiese ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa. Non solo, ha richiamato anche paragoni scomodi come quello dell’interista Enzo Iacchetti, che è arrivato a paragonarlo addirittura a Marco Van Basten.

Pio Esposito, l’Inter ha rifiutato un’offerta choc

Quattro gol e sei assist tra Serie A e Champions League per Pio Esposito, giocatore che sta sorprendendo tifosi e addetti ai lavori per maturità e consapevolezza nei propri mezzi. Numeri e prestazioni che stanno convincendo Cristian Chivu e la società nerazzurra, ora chiamata a resistere alle ricche proposte economiche in arrivo dai top campionati europei.

In realtà, una è già arrivata ed è stata prontamente rispedita al mittente. È successo in estate, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Per l’Inter è un patrimonio. In estate ha respinto la corte di diversi club, tra cui un’offerta di 50 milioni…”, si legge sulla Rosea. Sul ragazzo classe 2005, ci sono soprattutto gli occhi delle big della Premier League, tra cui l’Arsenal di Mikel Arteta, recentemente affrontata dall’Inter a San Siro.

E a Dortmund, in occasione dell’ultima giornata della League Phase di Champions, Esposito non può che candidarsi per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Nonostante l’ingombrante presenza di Marcus Thuram, il giovane talento nerazzurro si sta ritagliando uno spazio importante alla sua prima vera stagione nel calcio dei grandi. E non era scontato, tra pressioni, cambiamenti ed aspettative: “Pochi mesi fa giocavo in Serie B, sto giocando anche più di quello che mi aspettavo in realtà…”, aveva detto lo stesso Esposito nelle scorse settimane.

Umiltà, continuità e crescita costante: dal Mondiale per Club all’obiettivo Mondiale con la Nazionale di Gennaro Gattuso, con cui ha già messo a segno tre gol in cinque partite. Numeri che non sembrano lasciar presagire il passaggio di una semplice “meteora”. E a marzo, sarà senza dubbio protagonista nei playoff che vedranno protagonisti gli Azzurri.

Dai minuti giocati ai gol segnati, fino ai paragoni più scomodi. Per molti, forse per tutti, il nuovo “Bobo” Vieri per caratteristiche fisiche e tecniche, oltre ad un confronto dettato dalle comuni esperienze nerazzurre. Poi, però, arriva Enzo Iacchetti, conduttore televisivo e noto tifoso interista: “Pio Esposito mi ricorda il più grande centravanti di tutta la storia del Milan, Marco Van Basten“, ha dichiarato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport.

Lo storico compagno di viaggio di Ezio Greggio è pienamente consapevole del paragone con il “Cigno di Utrecht”, per anni tra i migliori attaccanti del calcio mondiale: “Pio ha forza, tecnica, la potenza nel proteggere ogni pallone che gli arriva e poi quella visione di gioco che da attaccante hanno in pochi. E Van Basten era uno di questi. Spero diventi come lui, perché farebbe un sacco di gol. E che gol”, ha sottolineato Iacchetti, attirando su di sé le critiche di qualche tifoso milanista.

Tifosi del Milan contro Iacchetti per il paragone Esposito-Van Basten

Sul web, c’è chi vorrebbe far finta di non aver letto le parole di Enzo Iacchetti sulle colonne di Tuttosport. Tra questi, tanti tifosi del Milan, storicamente affezionati a Marco Van Basten e poco propensi a confronti coraggiosi come quello con Pio Esposito. “Sto piangendo, posa il fiasco…”, ha commentato ironicamente su X un supporter rossonero, a margine delle dichiarazioni del conduttore di Striscia La Notizia, riprese da diversi portali tematici rossoneri.

Poi, c’è chi sforna una spiegazione di natura tecnica: “Puoi pensare quello che vuoi, ma la potenza elegante di Marco Van Basten è inarrivabile. Soprattutto per uno sgraziato come Esposito. Questo non vuole dire che non sia un ottimo prospetto, anzi”.

“Sono stanco”, ha detto laconicamente un altro tifoso milanista, facendo riferimento alla lunga serie di attenzioni che Esposito ha meritato sui principali quotidiani negli ultimi mesi. E poi ancora: “Ma come si fa ad arrivare a dire una cosa del genere?”, ha scritto un sostenitore rossonero, allontanando Esposito dalla figura di Van Basten. “Del resto, Iacchetti è un comico…”, ha chiosato un altro supporter del Diavolo, non accettando il paragone di Iacchetti.