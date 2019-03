Inter Forever-Tottenham Legends, antipasto prossima stagione?

Una partita fra ex grandi campioni può diventare l’occasione per gettare le basi del futuro. Sotto due punti di vista. Nell’incontro che si disputerà oggi a Londra fra Inter Forever e Tottenham Legends non soltanto scenderanno in campo delle bandiere delle due compagini ma in panchina per i nerazzurri ci sarà colui che ha portato i meneghini sul tetto del mondo: José Mourinho. Oltre l’aspetto suggestivo sono in molti a pensare che possa essere un vero e proprio antipasto per quello che potrebbe accadere nel prossimo anno sportivo.

Mou is back – Si parla con insistensa di un possibile ritorno in panchina di Mourinho per l’Inter, ed anche Marco Tronchetti Provera in una dichiarazione riguardante l’evento odierno è stato sibillino, a testimonianza del fatto che seppur ancora nel campo delle ipotesi non è assolutamente una possibilità da scartare. La permanenza di Spalletti non sarebbe automatica neanche in caso di qualificazione alla prossima Champions League e fra i nomi che circolano ovviamente quello in cima alle preferenze dei tifosi interisti è quello dello Special One.

Questione stadio – Non solo calcio giocato. A Londra ci saranno l’a.d. corporate Alessandro Antonello e il Cfoo Giovanni Gardini, e il motivo è da ricercare nel fatto che la dirigenza nerazzurra vuole studiare l’impianto dove si terrà il match. Un’arena stupenda, che in un momento in cui si parla tanto della demolizione di San Siro può essere una grande fonte di ispirazione soprattutto dal punto di vista del merchandising e dei ricavi al botteghino.

SPORTEVAI | 30-03-2019 12:07