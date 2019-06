Inter, forte interesse per Sensi

L'Inter sarebbe interessata a Sensi (accostato, da diversi giorni, al Milan). I nerazzurri, nel caso in cui Borja valero dovesse fare le valigie, punterebbero sul centrocampista italiano che gioca nelle fila del Sassuolo.

La società nerazzurra sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 15 milioni di euro per il 23enne centrocampista Sensi. Il Sassuolo, proprietario del cartellino, resta in attesa per capire quale sarà l'offerta migliore per il suo gioiello.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 09:17