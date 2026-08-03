Inter forte su Kostov, fallito il colpo da 90 Marotta “ripiega” sul futuro: Calhanoglu più vicino al Fenerbahce (con Leao)

Falliti gli assalti a Palestra e Nico Paz e viste le difficoltà per arrivare a Curtis Jones l'Inter potrebbe decidere di investire sul futuro e puntare forte su Kostov, prodigio classe 2008 della Stella Rossa paragonato a Stankovic e che vale già oltre 20 milioni di euro

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A circa tre settimane dall’inizio della Serie A, il mercato dell’Inter sembra ancora non essere entrato nel vivo, con gli arrivi di Provedel e Stones e il riacquisto di Alexandar Stankovic come unici nuovi innesti per Cristian Chivu, che però dopo la partenza di Dumfries è ancora alla ricerca di un esterno destro, dove sta tornando di moda il nome di Moussa Diaby. Intanto i nerazzurri guardano al futuro e puntano Vasilije Kostov, trequartista classe 2008 che ha stregato mezza Europa, ma rischiano di perdere Hakan Calhanoglu, che potrebbe finire al Fenerbahce con Leao.

L’Inter guarda al futuro, nel mirino il 2008 Kostov

L’estate scorsa Lookman, quest’anno Palestra e Nico Paz. Sembra proprio che nelle ultime stagioni l’Inter stia riscontrando molte più difficoltà del previsto a concludere grandi acquisti, quei grandi colpi che potrebbero permettere ai nerazzurri di fare quel salto di qualità anche in Europa, dove nelle ultime due stagioni hanno dimostrato di poter dire eccome la loro. D’altronde a livello economico (ma anche di appeal purtroppo) la Serie A non può certo competere con la Premier o le big del calcio europeo come Real, Barcellona, Bayern o PSG.

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Ecco dunque che ai dirigenti del nostro campionato non rimane che provare a percorrere una strada differente, come quella di provare ad accaparrarsi giocatori in rampa di lancio sperando che possano fare la fortuna futura del club. Un approccio che sembrerebbero voler attuare anche Marotta e Ausilio, i quali sembrerebbero intenzionati a fare sul serio per Kostov, piccolo prodigio classe 2008 della Stella Rossa, capace di mettere a segno 14 gol e 7 assist tra campionato, coppa ed Europa League e definito dal ds dei serbi come il “più forte dai tempi di Stankovic”.

Perché l’Inter è in vantaggio su Arsenal e Borussia per Kostov

Le incredibili prestazioni di Kostov hanno però attirato sul 18enne le attenzioni di vari club europei come Arsenal e Borussia Dortmund, con la Stella Rossa che ha già ricevuto un’offerta da 20 milioni di euro per lui. Rispetto alle rivali l’Inter ha però un vantaggio, ovvero i buoni rapporti con il suo procuratore, Nikola Kolarov, fratello di Alexander, assistente di Chivu. Nonostante ciò i nerazzurri dovranno comunque sborsare una cifra superiore ai venti milioni di euro per provare ad aggiudicarselo, ma viste anche le difficoltà per arrivare a Curtis Jones del Liverpool non è da escludere che si decida di virare definitivamente su Kostov, anche per seguire la linea di rinnovamento invocata da Oaktree.

Il Fenerbahce fa sul serio per Calhanoglu (e Leao)

Chi potrebbe invece lasciare l’Inter è Calhanoglu. Il Fenerbahce avrebbe infatti avviato i contatti col club per capire la fattibilità dell’operazione, con la società nerazzurra che per il centrocampista chiede circa 20 milioni di euro, cinque in più di quanto sarebbero disposti a spendere i turchi, non una distanza incolmabile comunque.

La chiacchierata è avvenuta a Milano, con i dirigenti del club turco che hanno sfruttato l’occasione anche per andare a parlare con un altro giocatore che dal capoluogo lombardo potrebbe trasferirsi a Istanbul, ovvero Leao, per cui il Fenerbahce sembra intenzionato ad avvicinarsi alla richiesta del Milan di almeno 50 milioni di euro per il portoghese.