Inter, Frattesi annuncia l'addio e stavolta è vero, i tifosi già lo rimpiangono

Il centrocampista posta un messaggio inequivocabile sui social dopo 3 anni in nerazzurro in cui è sempre stato una riserva, il suo futuro alla Juve?

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quando nell’estate del 2023 l’Inter lo prelevò dal Sassuolo in prestito oneroso per 6 milioni di euro con obbligo di riscatto per 27 milioni più 5 milioni di bonus, oltre al 10% in caso di futura rivendita, per Davide Frattesi sembrava vicina la consacrazione definitiva. In neroverde aveva appena disputato una stagione magica e tutto lasciava pensare a una crescita ulteriore ma le cose non sono andate così e dopo tre anni tra qualche gioia (indimenticabile) e tanti mal di pancia il giocatore ha di fatto annunciato il suo addio all’Inter via social.

Quel gol al Barcellona resterà nella storia

Su tutte l’immagine di Frattesi che esulta con la faccia stravolta (e dopo rischiò anche di svenire) dopo il gol del 4-3 al Barcellona in Champions resterà la più amata dai tifosi ma il suo impiego in questi anni in nerazzurro è andato sempre a diminuire. Bene il primo anno con 8 gol e 7 assist in 42 partite, la maggior parte della quali da subentrante, così così la passata stagione, dove però ha segnato gol (7) decisivi e bellissimi (al Bayern o la doppietta all’Empoli), male nell’anno dello scudetto con Chivu.

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Per lui appena 552 minuti, partendo titolare soltanto tre volte (due contro la Cremonese e una contro il Lecce) e senza entrare in campo in ben 13 occasioni. Il suo scarso minutaggio, inoltre, ha inciso anche sulle prestazioni: zero gol nelle 33 presenze complessive tra tutte le competizioni. Se già due estati fa fu trattenuto quasi con la forza, perché voleva andar via, ora l’addio pare inevitabile.

Il post d’addio di Frattesi

Facile pensare che nelle ultime due gare di campionato troverà più spazio ma il dado è tratto. Sul suo profilo Instagram il giocatore ha pubblicato diverse foto con la coppa Italia vinta contro la Lazio e abbracciato in campo con la sua fidanzata, con una scritta chiara: “Conta il percorso. Grazie“. Radiomercato lo dà nei piani di Spalletti per la sua Juve.

L’omaggio dei tifosi a Frattesi

Fioccano i commenti sul web. “Quel goal al Barcellona non lo scorderò mai, ciao Davidino” e poi: “Grazie per la tua dedizione. Grazie per il tuo impegno. Grazie per il tuo coraggio. Grazie per la pazienza. Grazie per QUEI gol li. Rimarranno, e rimarrai sempre scolpito nella memoria di questa maglia e di tutti i cuori nerazzurri che hanno saputo apprezzarti. Grazie, ovunque andrai, qualsiasi sarà il tuo futuro ” e anche: “Ci hai fatto godere da pazzi, qualunque sará il tuo futuro sarai sempre uno di noi”, oppure: “Rimarrai nella storia dell’inter per quel gol contro il Barcellona. Uno di noi per sempre”

C’è chi scrive: “Grazie a te, perché in questi 3 anni sei stato uno di noi in tutto e soprattutto hai dato il tuo contributo quando hai potuto che è stato fondamentale per vivere certe emozioni. Grazie Davide, ovunque andrai sempre uno di noi. Ricordatelo” e poi: “Bravo a insistere sempre a farti trovare pronto, non dimentico che una squadra è forte anche per le seconde linee che ,soprattutto in settimana fanno la differenza” e anche: “Mi dispiace molto che va via. Ma d’altronde è giusto che giochi e trovi più spazio. Per me questo ragazzo è forte forte…”

I tifosi sono scatenati: “Davide mi dispiace un sacco, uno come te non lo lascerei mai andare sia come calciatore che come persona ! Qualsiasi tua scelta per me sarà dolorosa vederti con altri colori ! Grazie di tutto” e poi: “Mancherà vederti su quel cancello ad esultare come un matto” e anche: “Meritavi più chance, ma non hanno creduto in te!” e infine: “Davide ci hai fatto innamorare. Professionista esemplare e attaccamento alla maglia. Qualsiasi sarà il tuo futuro ti auguro il meglio anche se vederti con la maglia dell’Inter ti rende magico”.