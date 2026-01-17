Inter, per Frattesi telenovela finita: anche Chivu gli ha parlato, ecco dove giocherà

Il centrocampista ancora al centro del calciomercato: c'è il Nottingham Forest sullo sfondo. Intanto, Chivu potrebbe schierarlo titolare a Udine

Dopo la lunga telenovela che aveva accompagnato il suo nome per tutta l’estate scorsa, Davide Frattesi torna nuovamente al centro delle dinamiche di mercato. Il centrocampista sembrava già allora a un passo dall’addio all’Inter, un’uscita che però non si è mai concretizzata, rimandando solo di qualche mese interrogativi e riflessioni.

Il tema resta lo stesso, ovvero lo scarso impiego. Un impiego ridotto che non può essere letto soltanto attraverso la lente delle scelte tecniche di Chivu, ma che va contestualizzato anche alla luce del problema fisico di Frattesi che ne limita la continuità e la brillantezza. Da qui nascono valutazioni inevitabili. Riflessioni mature, ponderate, che negli ultimi giorni sembrano aver trovato finalmente un punto di convergenza.

Frattesi, il dialogo con Chivu

Si può dire che la vera convergenza sia maturata proprio attorno al rapporto tra Frattesi e Chivu. Un rapporto diretto in cui il centrocampista ha accolto con lucidità tempi, modi e prospettive dettate dal tecnico. Il tecnico dell’Inter gli ha parlato ancora, per ribadire che, ritrovando la condizione e la brillantezza che lo contraddistinguono, potrà tornare a prendersi un ruolo più centrale.

Un segnale, in questo senso, è arrivato anche dalla gara contro il Lecce. Chivu ha apprezzato il contributo del centrocampista. Corsa, attenzione tattica, disponibilità e qualità nell’impatto sui minuti concessi al centrocampista. Piccoli indizi che raccontano una fiducia che, se sostenuta dalla continuità fisica, può garantire a Frattesi maggiore centralità nel progetto nerazzurro.

Verso Udine: Frattesi titolare?

Proprio alla luce della prestazione contro il Lecce e delle parole di Chivu, che ne ha lodato l’atteggiamento oltre alle qualità tattiche, potrebbe aprirsi per Frattesi la chance di partire titolare nel matchi di oggi contro l’Udinese. L’allenatore nerazzurro ha fatto comprendere più volte di avere coraggio nelle scelte, di non nutrire pregiudizi e di voler premiare chi lavora bene durante la settimana. In questo contesto, l’impiego dal primo minuto sarebbe una possibilità concreta. Un segnale tecnico, certo, ma anche un gesto di fiducia che potrebbe aiutare Frattesi a ritrovare continuità.

Mercato sullo sfondo, l’Inter fissa il prezzo

Al momento, dunque, l’allarme sembra rientrato. Ma è anche vero che il mercato sa essere imprevedibile e che il margine per eventuali cambi di scenari è ancora ampio. Finora le società interessate a Frattesi si sono mosse soltanto con proposte di prestito con diritto di riscatto, una formula che non convince né l’Inter, né il giocatore. Sullo sfondo rimane il Nottingham Forest, da tempo vigile sul classe ’99 e tornato a parlare con l’entourage negli ultimi giorni. In ogni caso, la posizione dell’Inter è netta: per lasciar partire Frattesi servono 35 milioni di euro.