L'Inter si tutela su Frattesi, ma non può prescindere da un colpo necessario per Chivu e punta Fofana

Nuovo obiettivo per i nerazzurri con l'apporto di Oaktree che sostiene il costo del cartellino del giocatore alternativo a Lookman

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il campionato è fermo per la sosta Nazionali, la sessione è ufficialmente chiusa ma il calciomercato non si è esaurito con le 20 di lunedì 1° settembre. Almeno per l’Inter che non ha affatto esaltato con delle operazioni caute, un colpo last second che ha stupito e destato interrogativi nei tifosi nerazzurri che avevano già qualche perplessità su Davide Frattesi. E riflettere sull’esterno offensivo, obiettivo dichiarato, che sarebbe stato individuato.

Frattesi all’Inter, rinnovo in vista

Dopo l’intervento e le rassicurazioni formali ricevute dal tecnico Cristian Chivu, prima dell’avvio della stagione, Frattesi ha incominciato con uno slittamento ridotto ma evidente la preparazione per un problema fisico epilogo di un anno con meno di 2mila minuti giocati. Il giocatore ha voglia, coltiva l’ambizione di aggiudicarsi un ruolo da protagonista finalmente nell’Inter, una volta mutato il principale artefice di questo cambiamento ovvero l’allenatore. Simone Inzaghi è ormai all’Al-Hilal, a lui si deve l’interpretazione – a torto o a ragione – del ruolo di Frattesi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oggi che quel posto in panca è occupato da Chivu, il centrocampista romano può confermare la fiducia dell’allenatore posto anche il Newcastle non ha mai offerto i 45-50 milioni richiesti da Marotta, tant’è che potrebbe rivelarsi sensato prolungare per tutelare la società e un giocatore considerato un campitale, un valore per il club.

L’obiettivo per gennaio

Il resto, ovvero il rendimento, dipenderanno da Chivu che ha una responsabilità in più. In attesa di quel giocator che avrebbe dovuto completare la orsa, ovvero quel Lookman che non è mai arrivato e potrebbe finire in Turchia per assecondare la visione dei Percassi.

L’esterno d’attacco con capacità di dribbling e di sfondare in area secondo Tuttosport e Il Corriere dello Sport, sarebbe Malick Fofana, belga del Lione, classe 2005. Già sui taccuini degli scout dell’Inter, sarebbe il preferito dopo il fallimentare esito della negoziazione che avrebbe dovuto portare Lookman da Bergamo.

A gennaio sarà chiaro e inevitabile se la richiesta del tecnico di un esterno offensivo come Lookman, per intenderci, è davvero indispensabile e se i 25-30 milioni necessari per Fofana del Lione, sono davvero da mettere via per l’operazione rinviata nella prossima finestra utile.

Fonte: ANSA

Fofana

Chi è Fofana

Classe 2005, sotto contratto fino a giugno 2028 con il Lione, che lo ha acquistato per 19,5 milioni di euro dal Gent nel gennaio del 2024 sarebbe l’ideale per età e ruolo. Nel suo cv, 16 goal con 8 assist in 65 presenze, mentre in Belgio aveva segnato 5 goal con 10 assist in 64 presenze.

Una sola presenza in nazionale maggiore per Fofana che ha esordito il 10 ottobre 2024 contro l’Italia a Roma, dove era entrato dalla panchina a tre minuti dal novantesimo al posto di Jeremy Doku.

Ora Oaktree pare disponibile a finanziare l’operazione con quei 25-30 milioni indispensabili per aprire davvero un tavolo e assecondare l’interpretazione del progetto dell’allenatore e della dirigenza.