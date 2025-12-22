Inter-Frattesi, divorzio imminente: la Juventus pronta all'affondo, come cambierebbe il centrocampo di Spalletti

Il giocatore vuole andar via a gennaio, i bianconeri per ora sono l'unica squadra interessata: sì al prestito ma con obbligo di riscatto a determinate condizioni, altrimenti la trattativa salta

Il calciomercato di gennaio non è solito riservare soprese, ma ogni tanto qualche petardo scoppia. E spesso, c’è di mezzo la Juventus: questa volta i bianconeri potrebbero sfruttare il malcontento di Davide Frattesi, ormai ai margini dell’Inter.

Inter-Frattesi, divorzio in vista

Il centrocampista ex Sassuolo e Chivu probabilmente non diventeranno mai migliori amici, sebbene il tecnico rumeno abbia sempre avuto parole al miele per lui. Ma i numeri, pur tenendo presente i vari problemini fisici che il giocatore ha accusato, non mentono: Davide Frattesi ha giocato circa 199 minuti in Serie A nella stagione in corso (8 presenze una sola da titolare), mentre in Champions League ha accumulato 192 minuti (4 apparizioni), per un totale di circa 391 minuti. Zero gol e zero assist, il nuovo arrivato Sucic e Zielinski lo hanno ampiamente superato nelle gerarchie tra panchinari.

Frattesi ai margini dell’Inter

In pratica, l’ultima prova dell’esistenza di Frattesi in nerazzurro è stato il gol decisivo contro il Barcellona nella semifinale di Champions della passata stagione. Poi, il nulla. Al punto tale da rendere inevitabile l’idea del divorzio. Eppure lo scorso anno i nerazzurri avevano chiesto circa 40 milioni alla Roma, che chiese il giocatore; cifra che i giallorossi non si sentirono di investire, e non se ne fece nulla. Ma se con Simone Inzaghi, Frattesi poteva a buon diritto ritenersi il primo cambio dei titolari per il centrocampo, oggi le cose non stanno palesemente così.

Quanto costa Frattesi

Di conseguenza la valutazione si è abbassata, anche se non di molto. Una cifra tra i 30 ed i 35 milioni può considerarsi realistica, ma soprattutto l’Inter intende effettuare l’operazione soltanto a titolo definitivo. Nessun prestito secco per rilanciarlo, nessun diritto di riscatto: e qui si inserisce il discorso con la Juventus, che sembra davvero intenzionata ad acquistare il giocatore.

Spalletti vuole Frattesi alla Juve

Spalletti lo ha sempre valorizzato in Nazionale, ed anche ai tempi del Napoli aveva puntato su di lui. L’unica soluzione ipotizzabile è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, che l’Inter vorrebbe trasformare in obbligo. Sarà la Juventus dunque a dover fare un’offerta in tal senso: con Spalletti sulla panchina della Nazionale, il centrocampista ha giocato 23 partite segnando 7 gol, ossia quasi la totalità delle reti messe a segno con l’Italia. E niente scambio con Thuram: la Juventus di questo non vuole neanche sentir parlare.

Come cambierebbe la Juventus con Frattesi

Davide Frattesi naturalmente non è un regista di centrocampo, ma un giocatore in grado di garantire inserimenti e gol in fase offensiva. Un po’ quello che fa McKennie, ma con maggiore qualità soprattutto in zona gol: e in ottica del passaggio ad un centrocampo a tre, considerando anche il fatto che il contratto dell’americano è in scadenza, Frattesi rappresenterebbe un investimento per il futuro in un ruolo che rischia di rimanere scoperto.