Frattesi, il futuro è tutto da scrivere: il Galatasaray alza l'offerta, sullo sfondo resta la Juventus

L'ex centrocampista del Sassuolo ha aperto alla destinazione turca, ma aspetta un segnale forte da Luciano Spalletti per un eventuale passaggio alla Juventus

Il tempo delle riflessioni sembra finito. Tra Davide Frattesi e l’Inter si respira aria di addio e con ogni probabilità sarà in questo mercato di gennaio. Una separazione che fino a poche settimane fa appariva solo un’ipotesi, ma che ora prende sempre più corpo alla luce delle scelte tecniche e delle dinamiche di spogliatoio. Il centrocampista azzurro aspetta segnali, l’Inter valuta; mentre il mercato come spesso accade nel gioco delle parti osserva attentantamente.

Un ruolo sempre più marginale

Arrivato a Milano con grandi aspettative, Frattesi non è mai riuscito a diventare una pedina centrale nello scacchiere nerazzurro. Il suo impiego è stato spesso sporadico, limitato a spezzoni di gara o rotazioni forzate e con il passare delle settimane, lo spazio a disposizione si è ulteriormente ridotto, alimentando il malcontento del giocatore. La sensazione è che il progetto tecnico non lo veda più protagonista. E quando le opportunità scarseggiano, soprattutto per un calciatore nel pieno della maturità calcistica e in orbita della Nazionale di Gennaro Gattuso, la voglia di cambiare aria diventa inevitabile.

La frattura con l’Inter

Non si tratta di una rottura plateale, ma di una distanza che si è allargata giorno dopo giorno con l’ex centrocampista del Sassuolo che continua a chiedere a Christian Chivu continuità, ma la stessa Inter non può garantirgliela alla luce dell’ottima stagione di Zielinski e Sucic. Le scelte di formazione e alcune esclusioni recenti sono state lette come segnali chiari: il rapporto potrebbe essersi avviato verso il capolinea. In casa nerazzurra nessuno ha fretta di svendere il giocatore, ma allo stesso tempo si è aperti a valutare soluzioni che possano soddisfare tutte le parti in causa. L’idea di una cessione a titolo definitivo, o con formule che garantiscano un ritorno economico certo, è sul tavolo.

Galatasaray in prima fila

Tra i club più interessati c’è il Galatasaray, che osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Il club turco cerca un centrocampista dinamico, capace di inserimenti e gol, e Frattesi risponde perfettamente all’identikit. L’ipotesi estera, inizialmente vista con scetticismo, sta prendendo quota anche nella testa del giocatore visto che in Turchia prenderebbe uno stipendio pari a cinque milioni di euro. La possibilità di giocare con continuità, in una piazza calda e ambiziosa, potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi. Frattesi, dal canto suo, aspetta: non forza la mano, ma è pronto a valutare seriamente l’opzione.

Le alternative e l’ombra della Juventus

Sul fondo restano anche piste italiane. In Serie A il profilo di Frattesi continua a piacere, ma le condizioni economiche dell’operazione rendono tutto più complesso. Sul giocatore c’è da tempo la Juventus con Luciano Spalletti che in Nazionale ne ha fatto un perno fondamentale del suo scacchiere. La richiesta dei nerazzurri però resta comunque alta (circa 35 milioni di euro) e il club di Marotta non avrebbe nessuna intenzione di rafforzare dirette concorrenti senza adeguate contropartite e questo frena eventuali dialoghi. Al momento, dunque, l’estero resta la soluzione più praticabile, anche se il mercato è lungo e le sorprese non sono escluse.

Perché l’Inter può lasciarlo partire

Dal punto di vista nerazzurro, l’uscita di Frattesi permetterebbe di razionalizzare il centrocampo e liberare risorse utili per altri interventi: un sacrificio calcolato, dettato più dalla logica che dal valore del giocatore, che resta indiscusso. La sensazione è che l’Inter abbia già imboccato un’altra strada, mentre Frattesi guarda avanti, consapevole che restare ai margini potrebbe rallentare la sua crescita. Siamo davanti a un momento chiave. Restare e provare a ribaltare le gerarchie o partire per ritrovare centralità e fiducia. La risposta potrebbe arrivare a breve, con gennaio pronto a diventare il mese della svolta. Frattesi-Inter è ormai una storia che sembra avviata verso i titoli di coda, ma che aspetta ancora l’ultima, decisiva scena.