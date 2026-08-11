Frattesi verso la Lazio e Luis Henrique vicino alla Roma: le due cessioni possono sbloccare il mercato dell’Inter, pronta all’assalto a Spence e Curtis Jones

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L’Inter trova nella Capitale la sponda perfetta per sbloccare il mercato in uscita e dare così impulso a quello in entrata. Del resto, Chivu è stato chiaro: attende rinforzi. E, con la nuova stagione ormai alle porte, Marotta e Ausilio hanno deciso di accelerare. Doppia cessione in vista: Frattesi corre a sorpresa verso la Lazio di Gattuso, mentre la Roma è vicinissima a Luis Henrique. Una volta definite queste due operazioni, i nerazzurri sferreranno l’assalto finale a Spence e Jones.

Inter, che sorpresa: Frattesi alla Lazio

Che fosse sul mercato, si sapeva. Che sarebbe finito da Gattuso, in pochi lo avrebbero immaginato. Soprattutto perché su Frattesi c’era da tempo un discorso aperto con la Juventus e il feeling con Spalletti, nato ai tempi dell’esperienza condivisa in Nazionale, lasciava presagire che prima o poi l’ex Sassuolo sarebbe tornato a lavorare con il tecnico di Certaldo.

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In questa fase del mercato, però, i bianconeri sono concentrati soprattutto sulla questione portiere. Così la Lazio ne ha approfittato per inserirsi e mettere la freccia. Da parte del centrocampista c’è apertura al trasferimento alla corte di Ringhio, mentre per quanto riguarda l’accordo tra i due club, Lotito – frenato dal blocco soft del mercato – non è in grado di esaudire la richiesta di 30 milioni dell’Inter. Marotta, però, sarebbe propenso ad accettare anche un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Luis Henrique alla Roma, intesa vicina: i dettagli

Come riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Inter e Roma hanno già raggiunto un’intesa di massima per la cessione di Luis Henrique ai giallorossi. Si tratta di un’operazione da 30 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus, per l’esterno destro brasiliano acquistato dai nerazzurri appena un anno fa dall’Olympique Marsiglia. Il 24enne, però, non è mai riuscito a convincere Chivu, che ha addirittura preferito dirottare sulla fascia Diouf anziché scommettere sulle sue qualità. Manca soltanto l’ok del calciatore, dopodiché il trasferimento potrà essere perfezionato.

Marotta accontenta Chivu: Spence il colpo per la fascia destra

La partenza di Luis Henrique, dopo quella di Dumfries, significa una sola cosa: l’Inter ha individuato in Spence il rinforzo ideale per la fascia destra. Due partenze senza un sostituto sarebbero un autogol clamoroso per i campioni d’Italia, che invece puntano a chiudere il prima possibile per il terzino destro del Tottenham.

Decisiva la volontà del nazionale inglese, che già conosce la realtà della Serie A per aver giocato nel Genoa ed è attratto dalla possibilità di disputatare la Champions League. Secondo Team Talk, gli Spurs hanno abbassato le loro richieste: ora l’operazione potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Curtis Jones, l’Inter prepara l’affondo

Se Frattesi dovesse partire in direzione Formello, l’Inter potrebbe regalarsi un altro colpo dalla Premier League. Non è certo un mistero: Chivu stravede per il 25enne centrocampista inglese del Liverpool Curtis Jones, che ha il contratto in scadenza nel 2027. Un’intera carriera nei Reds, ma anche la volontà di sentirsi finalmente al centro del progetto in una squadra pronta a concedergli una maglia da titolare e palcoscenici prestigiosi. Anche in questo caso, l’affare sarebbe oneroso: Jones è valutato non meno di 40 milioni di euro. Ma, dopo mesi di corteggiamento, i nerazzurri sono pronti all’affondo.