Il giocatore è ancora in una fase delicata, solo uscire da questo pantano potrebbe risollevare le sue quotazioni anche in vista degli spareggi che affronterà la Nazionale

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il senso di Ivan Perisic per l’Inter andrebbe cercato nelle motivazioni, sempre lungimiranti, che il presidente Beppe Marotta segue quando si tratta di operazioni suggestive ma altrettanto centrali nel quadro della strategia di mercato, soprattutto durante la finestra di riparazione. La sessione invernale, spesso convulsa e dotata di un’accelerazione esponenziale, riserva suggestioni. E ipotesi. Con questo ritorno a Milano di uno dei protagonisti del recente passato c’è da interrogarsi, ovvio. Ma questo rientro va collocato in un quadro che si deve osservare dalla giusta distanza. Un piano in cui va compreso, adesso, il ruolo di Davide Frattesi che da protagonista si è scoperto secondario rispetto alle ultime operazioni.

Come cambia il caso Frattesi

Il suo silenzio è incontestabile. Come la tranquillità cercata e difesa dal giocatore attraverso il suo entourage, con cui ha deciso di non esporsi nelle settimane piene quando il suo nome ricorreva con una frequenza assordante – di contrasto – e che proiettavano l’insoddisfazione dettata dalla mancanza di continuità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le promesse di Cristian Chivu, l’allenatore subentrato a Simone Inzaghi (il quale non ha mai visto molto Davide) sono state ribadite, dopo che a inizio stagione Frattesi si trovava nella delicata fase di recupero post intervento gli era stato promesso lo spazio desiderato. L’arrivo di Perisic come lo colloca, che cosa è davvero mutato se e quando andrà avanti questo ritorno di uno dei protagonisti del “blocco slavo”?

Lo scambio Frattesi-Ndoye

Secondo quanto emerso di recente, qualcosa è cambiato anche nella testa del giocatore laziale: la proposta di ricorrere a Frattesi per arrivare a persuadere il Nottingham Forest della bontà di uno scambio con Ndoye ha mutato la prospettiva. L’Inter lo ha messo sul piatto, ma non ha chiuso stando a quel che ha rivelato giorni addietro Fabrizio Romano, introducendo un elemento inedito.

Frattesi ha cambiato opinione, rispetto alla Premier nel momento in cui è stato più vicino a chiudere un accordo per trasferirsi a giocare Oltremanica. Intende rimanere all’Inter, a seguito dell’evolversi delle trattative e provare a fare la differenza e a farsi trovare pronto se il mister lo riterrà opportuno.

La volontà del giocatore è cambiata

Una rivoluzione copernicana, in questo moto continuo di cambiamenti, società, offerte e una indubbia incompatibilità che l’attesa che il Mondiale non ammette più per chi deve dimostrare di essere decisivo. I giochi non sono fatti, ancora e non del tutto, perché da qui al 2 febbraio si potrebbero avanzare ulteriori scambi o cessioni anche solo in prestito favorevoli a Frattesi e che andranno ponderate e ragionate in tempo utile. La Juventus sembra lontanissima, oggi, quando a inizio gennaio ritrovare Luciano Spalletti pareva inevitabile.

C’è poi un’evidenza: Frattesi, al pari altri top player dell’Inter tra i quali Calhanoglu, aspettano un rinnovo rimandato dalla situazione societaria. Il suo valore di mercato attuale, secondo transfermarkt, ammonta a circa 28 milioni di euro contro i 35 di giugno del 2025 pur considerato che Marotta non cederebbe mai il centrocampista a meno di quest’ultima cifra.

Aspettando Gattuso

L’attesa logora, l’indecisione anche soprattutto se fomentata dall’altalena delle occasioni perdute; la Juventus non sarebbe nella condizione di rilanciare rispetto alle rivali, nonostante goda del favore e della preferenza del calciatore con il suo mentore.

Napoli e Roma, già interessate nel 2025 e valide alternative per chiudere un capitolo della sua carriera che lo ha gettato in un limbo, sono rimaste sullo sfondo ma non hanno mai davvero inciso con una proposta. Il Galatasaray non sarebbe affatto interessato all’operazione in termini di cessione a titolo definitivo, ma avrebbe eventualmente ragionato – se il giocatore fosse stato disponibile – sul prestito.