Inter, la frecciata di Zielinski a Inzaghi scatena la polemica tra i tifosi

Il polacco - tornato protagonista importante - accusa l'ex tecnico di averlo sempre considerato una terza scelta mentre con Chivu è cambiato tutto

Quando l’Inter lo prese due stagioni fa a parametro zero dal Napoli, facendo infuriare De Laurentiis, sembrava davvero un colpo da maestro in pieno stile-Marotta, da sempre il re nel mercato degli svincolati, ma Piotr Zielinski al primo anno in nerazzurro ha fallito su tutti i fronti. Dopo un avvio incoraggiante si è perso per strada e, martoriato da tanti infortuni, ha finito con il non lasciare traccia. Quello di quest’anno è tornato il giocatore determinante dei momenti migliori in azzurro.

La metamorfosi di Zielinski

Il polacco oggi è il nuovo direttore d’orchestra del centrocampo nerazzurro. Parlano i numeri. Solo relativamente alla gara di ieri a Bergamo 45 passaggi precisi (su 48), 4 lanci lunghi completati (su 5) e 5 recuperi effettuati ma anche in precedenza aveva dimostrato di aver messo alle spalle l’anno no. Continua il momento positivo per Piotr Zielinski.

La frecciata a Inzaghi

Nel commentare il suo magic moment, il trequartista non ha lesinato una stoccata al suo ex allenatore Inzaghi: “Con lui ero in seconda fila? Diciamo che ero in terza fila, non venivo schierato mai, neanche nelle seconde linee. Ma io ho sempre avuto fiducia in me stesso, lo sapevo che potevo far vedere le mie qualità. E’ stato un anno difficile, a parte gli infortuni. Avevo davanti grandi campioni, venivano da un grande campionato e poi il mister aveva i suoi titolarissimi. Quest’anno è cambiato, il mister coinvolge più giocatori, fa credere a tanti altri giocatori che possono fare i titolarissimi e questa è una bella cosa. Abbiamo tanti giocatori di qualità e si vede”

I tifosi si dividono sui social

Fioccano le reazioni sui social: “Ma che fai il fenomeno che tutto l’anno scorso hai fatto schifo ogni volta che hai messo piede in campo? Avevi davanti a te la salma in decomposizione dell’armeno e riuscivi a fare peggio di lui, ora ti sei ripreso e già fai il fenomeno. Testa bassa e pedalare” e poi: “.Ma se era sempre rotto…” e anche: “Anche un po’ di responsabilità personale servirebbe, l’anno scorso Zielo camminava in campo”

C’è chi scrive: “Se salti 20 partite per infortunio, è difficile essere titolarissimo. Quest’anno (lo scrivo con la mano sinistra sotto il tavolo) sta bene e si vede il giocatore che è” e poi: “L’anno scorso quando ha giocato ha sempre fatto male. Quest’anno sta giocando molto bene e giustamente gioca di più” e ancora: “Chi era sano giocava, chi era rotto no, tranne Thuram” oppure: “Come giocava si rompeva, se la prenda con Il preparatore di Inzaghi”

Il web è scatenato: “Zielinski, personalmente mi è sempre piaciuto, certo le 2 stagioni passate non lo hanno aiutato, Inzaghi ha fatto il resto. Ora è tornato, è forte! Forza Inter” e poi: “Inzaghi aveva fatto credere ad alcuni filosofi interisti che Zielinski non era altro che un Gagliardini qualunque molto biondo” e anche: “Ha ragione, Mkhitaryan è stato costantemente tra i peggiori ed era sempre titolare, idem Dimarco che fece una seconda parte di stagione pietosa (vedi il ritorno col Bayern dove giocò al posto di Carlos che era stato tra i migliori all’andata)” e infine: “Inzaghi non lo poteva sopportare, era messo in disparte e lui l’ha sopportato educatamente”.

