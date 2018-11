Inter-Frosinone, le probabili formazioni

L'Inter torna in campo a San Siro sabato alle 20.30 contro il Frosinone. I nerazzurri devono riscattare la pesante sconfitta di Bergamo dell'ultimo turno. I ciociari sono a caccia dell'impresa dopo il buon punto ottenuto contro la Fiorentina allo Stirpe prima della sosta. In entrambi i precedenti tra le due squadre in Serie A l'Inter ha portato a casa i 3 punti. Il Frosinone è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora subito un gol di testa, fondamentale con cui la squadra di Spalletti ha già segnato cinque reti.

Tra i nerazzurri squalificato Brozovic, sostituito da Borja Valero in cabina di regia. In difesa si rivede De Vrij, mentre Nainggolan dovrebbe riposare in vista della sfida di mercoledì con il Tottenham. Longo dovrà rinunciare a Ciano, vittima di un guaio muscolare. Davanti confermati Ciofani e Campbell, anche se dalla panchina scalpita l'ex Pinamonti.

Dirige Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Spalletti

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Maiello, Chibsah, Beghetto; Cassata; Ciofani, Campbell. All. Longo

SPORTAL.IT | 23-11-2018 11:10