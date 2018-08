Inter, futuro in bilico per Vecino

Futuro ancora da decidere per Matias Vecino.

Il centrocampista uruguaiano è da settimane nel mirino del Chelsea ma l’Inter non sembra così convinta di cederlo.

I nerazzurri stanno provando a capire quanto sia realizzabile l’affare Modric: il capitano della Croazia gradisce la destinazione italiana ma non sarà facile per Piero Ausilio trattare con Florentino Perez, deciso a trattenere il giocatore a qualunque costo.

Qualora l’affare non andasse in porto, Luciano Spalletti ha già fatto sapere alla società di non voler altri rinforzi a metà campo. Il tecnico ex Roma darebbe fiducia a Vecino (togliendolo, dunque, dal mercato) insieme a Brozovic sulla mediana, con Gagliardini e Borja Valero come alternative.

SPORTAL.IT | 04-08-2018 13:50