Inter, futuro incerto per Gagliardini

Il futuro di Gagliardini è tutto da decifrare. Il centrocampista, classe 1994, dovrà, in queste ultime gare di stagione, provare a riconquistare più spazio possibile in campo per non finire ai margini del progetto nerazzurro.

Si parla, con insistenza, di una sua possibile cessione (in particolare se dovesse arrivare un nuovo centrocampista). Da non escludere che Gagliardini possa fare ritorno all'Atalanta, il club che l'ha portato ad altissimi livelli.

SPORTAL.IT | 03-06-2020 09:21