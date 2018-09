Inter, Gabigol annuncia il suo ritorno

Gabigol chiama l'Inter. L'attaccante brasiliano, uno dei più clamorosi flop di mercato dei nerazzurri, è rinato al Santos nelle ultime settimane e in una intervista alla Gazzetta dello Sport ammette di sognare ora un ritorno, da protagonista, a Milano.

"Dopo l’Olimpiade c'era molta pressione su di me. Tifosi e media si aspettavano tanto. Ho fatto il massimo per adattarmi all’Italia, ma le cose non sono andate bene. Detto ciò, non mollo di un centimetro e penso al futuro. La stagione deludente di Milano sarà utile per la mia crescita. Non mi pento di aver scelto l'Inter. È un top club, ha vinto tutto a livello internazionale e molti brasiliani hanno fatto la storia con i nerazzurri. Non ho avuto dubbi nell’accettare la loro proposta, nonostante ce ne fossero molte altrettanto importanti".

I tifosi sono sempre stati dalla sua parte: "Non dimenticherò mai il loro affetto. Mi hanno sempre sostenuto. Anche io sono un tifoso, ho sempre seguito in tv le partite dell’Inter".

Il giocatore è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2021: "Ho un contratto fino al 2021 e sono tranquillo. Ora penso al Santos e a dare il massimo. Il mio cartellino è loro, io voglio vincere con l’Inter. Un prestito in serie A? C’erano varie possibilità, ma volevo solo il Santos. Ero sicuro che sarebbe stata la scelta ideale, solo così sarei tornato ai miei livelli".

Gabigol rivela di aver avuto un colloquio con Luciano Spalletti: "Ci fu un colloquio quando arrivò all’Inter, poi io andai via. È un grande allenatore con tanta esperienza, ha a disposizione una squadra forte e c’è tutto per fare bene in Italia ed in Europa".

