Inter, Gabigol ha due sogni

Sotto contratto con l'Inter, Gabigol è rinato con la casacca del Santos. Il club brasiliano vorrebbe trattenerlo. L'attaccante ha fatto chiarezza sul proprio futuro: "Ci sono possibilità che possa restare al Santos. Per quanto ne so anche il presidente vorrebbe. Sono molto felice, ma c'è anche il sogno di tornare a giocare in Europa".

Il 22enne centravanti è conscio che sta per arrivare il momento delle decisioni: "Non dipende solo dalla mia volontà, dal Santos o dall'Inter. Quest'anno non è stato facile, ora è meglio attendere le ultime gare e poi trovare la soluzione".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 08:40