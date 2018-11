Inter: Gabigol rifiuta un'offerta

Gabigol ha rifiutato l’offerta di un club brasiliano.

Secondo quanto riportato da Esporte24horas, l’attaccante del Santos – in prestito dall’Inter – ha deciso di declinare la proposta del Flamengo. L’entourage del centravanti classe ‘96 ha dichiarato che il giocatore vuole aspettare la fine del campionato prima di prendere decisioni relative al suo futuro.

Il Flamengo, infatti, non è l’unico interessato a Gabigol: anche l’Atletico Madrid di Simeone sembra disposto ad intavolare una trattativa in vista di gennaio. L’attaccante brasiliano non rientra nei progetti dei nerazzurri e verrà, dunque, proposto a qualche nuovo club o inserito in eventuali operazioni di mercato.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 16:35