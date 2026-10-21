Fabio Capello incalza Barella dopo la vittoria di misura sullo Shakhtar, ma commette un errore che non sfugge allo studio di Sky e al capitano dell’Inter

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Gelo nel salotto di Sky durante il post partita di Inter-Shakhtar. Una gaffe di Fabio Capello con Nicolò Barella ha imbarazzato lo studio per qualche istante, poi l’ex allenatore ha chiesto scusa al capitano nerazzurro dopo l’intervento di Zvonimir Boban.

Inter-Shakhtar: Capello, che gaffe con Barella

L’Inter ha conquistato i primi 3 punti in Champions League battendo lo Shakhtar nel finale grazie al gol di un Carlos Augusto sempre più decisivo. Nel post partita, gli opinionisti di Sky Capello e Boban hanno evidenziato come la squadra di Chivu abbia alzato il livello solo dopo un’ora di gioco e un primo tempo molto deludente.

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Quando davanti alle telecamere si è presentato Barella, che indossa la fascia da quando Lautaro è fuori causa per infortunio, Capello ha chiesto: “Barella, sei il capitano, sei uno dei leader. Non ti sei accorto che non avevate grinta, volontà, pressing, voglia fino al 60esimo, quando anche tu sei stato sostituito? Perché non hai sgridato i tuoi compagni?”. Il silenzio nello studio è stato interrotto da Boban: “Non è stato sostituito…”. Il giornalista Paolo Condò ha poi precisato: “Lui ha giocato”.

La reazione di Barella e le scuse di Capello

Barella si è limitato ad abbozzare un sorriso, mentre ‘don Fabio’ ha subito corretto il tiro: “Non sei stato sostituito, scusa”. Il centrocampista ha poi risposto così: “Ci è mancato un po’ di coraggio. Dobbiamo migliorare l’approccio alle partite. Magari anche io potevo dare una mano con la voce…”. Ad ogni modo, l’Inter ha rotto il ghiaccio in Champions nonostante l’inferiorità numerica per il rosso mostrato a Bastoni. “Parliamoci chiaro: avevamo bisogno di questa vittoria”, ha detto l’ex Cagliari.

Da portiere a portiere: Julio Cesar promuove Josep Martinez

Ai microfoni di Prime Video, invece, il portiere del Triplete nerazzurro Julio Cesar ha analizzato la prestazione di Josep Martinez, confermato titolare da Chivu nonostante alla vigilia sembrava dovesse giocare Provedel. “Avere la fiducia dell’allenatore è molto importante. Il tecnico sa che può dare il suo contributo”, ha dichiarato il brasiliano. L’ex numero uno nerazzurro ha però sottolineato la necessità di continuità per consolidare la propria posizione: “Dopo questa partita vedremo un Martinez ancora più carico. Dovrà farne almeno altre 5-6 di fila, è così che funziona”.