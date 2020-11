Inter, Galliani per la prima volta alla Pinetina

Il momento è praticamente storico: Adriano Galliani, uno degli uomini simbolo del grande Milan di Silvio Berlusconi, per la prima volta ha varcato oggi i cancelli della Pinetina, ovvero la casa dell’Inter.

Lo ha fatto nelle vesti di amministratore delegato del Monza, compagine che proprio ad Appiano Gentile ha preso parte ad un’amichevole con i nerazzurri.

Per Galliani, che per anni è stato ‘nemico’ sportivo dei cugini interisti, si è trattato di un momento particolare e da immortalare. Con la sua auto infatti si è fermato in prossimità dell’ingresso ed ha scattato una foto che rappresenterà un ricordo speciale di quello che è stato un vero e proprio evento.

Intervistato ai microfoni di Sky al momento del suo arrivo, Galliani non ha nascosto la sua emozione. “Mai avrei pensato di arrivare nella sede dell’Inter e invece guardate dove mi trovo. La vita riserva sempre delle sorprese”.

L’ex amministratore delegato del Milan, che con i rossoneri ha vinto tutto ciò che un dirigente può anche solo sognare, si è anche intrattenuto a pranzo con Beppe Marotta e Piero Ausilio, prima di visitare il centro sportivo nerazzurro.

OMNISPORT | 13-11-2020 16:29