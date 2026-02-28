Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: niente turnover pensando al Milan per Chivu, in campo Bonny e Thuram

Dopo la batosta rimediata in Champions League contro il Bodo/Glimt l’Inter punta a risollevarsi immediatamente in campionato per non vedere il proprio vantaggio sul Milan ridursi prima del derby della prossima giornata. Cristian Chivu dovrà però fare i conti con il Genoa di Daniele De Rossi, a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Ecco le scelte dei due allenatori per il match di sabato sera.
Come arrivano le due squadre
In campionato l’Inter è reduce da ben sette vittorie consecutive – striscia aperta dopo il 2-2 contro il Napoli -, in settimana è però arrivata la cocente eliminazione agli spareggi di Champions League contro il modesto Bodo/Glimt, vittorioso sia all’andata che al ritorno a San Siro. Per questo motivo il morale della squadra non sarà certamente dei migliori, ma Chivu e i suoi giocatori hanno tutte le intenzioni di rialzarsi e tornare a comandare in campionato, considerando anche che alla prossima giornata ci sarà lo scontro diretto contro il Milan.
Il Genoa, che dall’arrivo di De Rossi in panchina ha cambiato marcia, è reduce invece dallo 0-0 con la Cremonese e, soprattutto, dallo scoppiettante 3-0 rifilato al Torino l’ultima giornata. Risultati che sono arrivati dopo le sconfitte beffare (entrambe per 3-2) subite contro Lazio e Napoli e che hanno permesso ai liguri di portarsi momentaneamente al 14° posto, a più dalla zona retrocessione.
Le scelte di Chivu
Per la sfida contro il Genoa Chivu si affida al solito 3-5-2 con in porta Sommer, difeso da Akanji, Acerbi e Carlos Augusto che sostituisce lo squalificato Bastoni. Come esterni agiranno Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, mentre in mediana spazio a Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Davanti, vista l’assenza di Lautaro Martinez, tocca invece a Bonny supportare Thuram.
Le scelte di De Rossi
Per cercare l’impresa contro la capolista De Rossi ha optato invece per il 3-4-1-2 con Bijlow in porta e Marcandalli, Ostigard e Vasquez a comporre la linea difensiva. Ellertsson a destra e Martin a sinistra sono invece gli esterni, con Frendrup e Malinovsky nel ruolo di mediani e Baldanzi unico trequartista a supporto delle due punte Vitinha e Colombo.
Le formazioni ufficiali
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu
Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi