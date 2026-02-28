Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: niente turnover pensando al Milan per Chivu, in campo Bonny e Thuram

Ecco le scelte di Chivu e De Rossi per la sfida di sabato sera tra Inter e Genoa valevole per la 27esima giornata di Serie A. Quasi niente turnover per i nerazzurri in vista del Milan

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo la batosta rimediata in Champions League contro il Bodo/Glimt l’Inter punta a risollevarsi immediatamente in campionato per non vedere il proprio vantaggio sul Milan ridursi prima del derby della prossima giornata. Cristian Chivu dovrà però fare i conti con il Genoa di Daniele De Rossi, a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Ecco le scelte dei due allenatori per il match di sabato sera.

Come arrivano le due squadre

In campionato l’Inter è reduce da ben sette vittorie consecutive – striscia aperta dopo il 2-2 contro il Napoli -, in settimana è però arrivata la cocente eliminazione agli spareggi di Champions League contro il modesto Bodo/Glimt, vittorioso sia all’andata che al ritorno a San Siro. Per questo motivo il morale della squadra non sarà certamente dei migliori, ma Chivu e i suoi giocatori hanno tutte le intenzioni di rialzarsi e tornare a comandare in campionato, considerando anche che alla prossima giornata ci sarà lo scontro diretto contro il Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Genoa, che dall’arrivo di De Rossi in panchina ha cambiato marcia, è reduce invece dallo 0-0 con la Cremonese e, soprattutto, dallo scoppiettante 3-0 rifilato al Torino l’ultima giornata. Risultati che sono arrivati dopo le sconfitte beffare (entrambe per 3-2) subite contro Lazio e Napoli e che hanno permesso ai liguri di portarsi momentaneamente al 14° posto, a più dalla zona retrocessione.

Le scelte di Chivu

Per la sfida contro il Genoa Chivu si affida al solito 3-5-2 con in porta Sommer, difeso da Akanji, Acerbi e Carlos Augusto che sostituisce lo squalificato Bastoni. Come esterni agiranno Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, mentre in mediana spazio a Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Davanti, vista l’assenza di Lautaro Martinez, tocca invece a Bonny supportare Thuram.

Le scelte di De Rossi

Per cercare l’impresa contro la capolista De Rossi ha optato invece per il 3-4-1-2 con Bijlow in porta e Marcandalli, Ostigard e Vasquez a comporre la linea difensiva. Ellertsson a destra e Martin a sinistra sono invece gli esterni, con Frendrup e Malinovsky nel ruolo di mediani e Baldanzi unico trequartista a supporto delle due punte Vitinha e Colombo.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi