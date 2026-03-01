Inter-Genoa, moviola: Calhanoglu che storia, passa dal rosso al rigore decisivo

La prova dell’arbitro Fabbri al Meazza nell’anticipo serale di serie A analizzata al microscopio dall’esperto di Dazn Luca Marelli, due gli ammoniti

Qualche problema nella gestione dei cartellini ma direzione tutto sommato positiva per Fabbri a San Siro in Inter-Genoa. Indovinate tutte le decisioni più importanti. Vediamo cosa è successo.

Inter-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 9′, è per Malinovskyi per un fallo ai danni di Bonny. Al 21′ ammonito Mkhitaryan che interrompe fallosamente una rapida ripartenza di Vitinha.Al 54′ Bonny rischia il giallo quando entra in scivolata su Frendrup. Il Genoa protesta, ma Fabbri opta solo per un richiamo.

Il rosso mancato e il rigore

Al 62′ Çalhanoglu interviene fallosamente su Ekuban, prendendosi il giallo. Il turco è l’ultimo uomo dei nerazzurri, poi Ekuban avrebbe avuto l’intera metà campo a disposizione per andare verso Sommer. Ci stava il rosso per DOGSO l’ex Milan? Al 69′ Luis Henrique crossa dal limite e trova il braccio, staccato dal corpo, di Amorim in area. Per l’arbitro è rigore che Calhanoglu trasforma. All’86’ espulso Ferrari, collaboratore tecnico di De Rossi, per eccessive e reiterate proteste in seguito a un contatto Ekuban-Calhanoglu. Dopo 4′ di recupero Inter-Genoa finisce 2-0.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn Luca Marelli che si sofferma sul mancato rosso a Calhanoglu: “Il giocatore dell’Inter ha rischiato il rosso perché era l’ultimo ‘difensore’. Ma è corretta la scelta dell’arbitro perché il pallone non è diretto verso la porta, è diretto verso una zona decentrata del campo. Oltre al fatto che Carlos Augusto aveva la possibilità di rientrare”.

Chi è l’arbitro Fabbri

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Inter-Genoa, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene l’anno scorso nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma. Quest’anno aveva diretto finora Cremonese-Udinese, Udinese-Atalanta, Genoa-Verona, Lazio-Bologna e Milan-Verona e Atalanta-Roma prima di Napoli-Parma, dove è stato contestato dagli azzurri. Ultima uscita in Pisa-Milan.

I precedenti di Fabbri con Inter e Genoa

Erano 14 i precedenti col Grifone (2 vittorie, 3 pari e 9 ko), 15 con i nerazzurri (10 vittorie, 2 pari e 3 ko).

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli con Perri IV uomo, Maggioni al Var e Guida all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Malinovskyi e Mkhitaryan,