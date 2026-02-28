Inter-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Inter-Genoa di Serie A 2025-26, 27a giornata: data, orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Inter–Genoa accende la 27a giornata di Serie A 2025-26: si gioca sabato 28 febbraio 2026 alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. È una sfida da capolista contro zona medio-bassa: Inter 1ª con 64 punti (21 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 62 gol segnati, 21 subiti), Genoa 14° con 27 punti (6 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 32 gol fatti, 37 incassati). I nerazzurri cercano l’allungo, il Grifone punti pesanti per la tranquillità.

Probabili formazioni di Inter-Genoa

A poche ore dal via, l’assetto dell’Inter dovrebbe ricalcare il 3-5-2. Senza lo squalificato Bastoni e con Martínez ai box, Inzaghi potrebbe puntare su una difesa con Bisseck, Acerbi e l’opzione Akanji. Sulle corsie, a destra de Lima e a sinistra Carlos Augusto, mentre in mezzo la regia potrebbe essere affidata a Zielinski, supportato da Mkhitaryan e Sucic. Davanti, in assenza del capitano, spazio a Thuram con Bonny, ma non è escluso l’ingresso a gara in corso di Frattesi o Calhanoglu per alzare i giri. Il Genoa di De Rossi si orienterebbe sul 3-5-2: dietro guida Østigård con Marcandalli e Vásquez, esterni Ellertsson e Aarón. In mediana la cerniera Frendrup con Baldanzi e Malinovskyi per qualità tra le linee. In attacco, ballottaggio aperto: Vítinha dovrebbe affiancare Colombo, ma restano opzioni Ekuban e Messias.

Inter (3-5-2): Sommer ; Bisseck , Acerbi , Akanji ; de Lima , Mkhitaryan , Zielinski , Sucic , Carlos Augusto ; Bonny , Thuram .

Genoa (3-5-2): Bijlow ; Marcandalli , Østigård , Vásquez ; Ellertsson , Baldanzi , Frendrup , Malinovskyi , Aarón ; Vítinha , Colombo .

Gli indisponibili di Inter-Genoa

Qualche grana per entrambe. L’Inter perde Bastoni per squalifica e deve fare i conti con lo stop di Martínez, ridisegnando coppia d’attacco e rotazioni dietro. Nel Genoa lo staff valuta gli acciacchi sugli esterni e tra i pali: rosa corta sugli out e alternative pronte solo a gara in corso. Le scelte finali potrebbero dipendere dalle ultime sensazioni nel riscaldamento.

Inter – Infortunati: Martínez (infortunio al polpaccio). Squalificati: Bastoni (squalifica per somma di cartellini gialli).

– Infortunati: (infortunio al polpaccio). Squalificati: (squalifica per somma di cartellini gialli). Genoa – Infortunati: Siegrist (dito rotto), Norton-Cuffy (infortunio muscolare), Otoa (infortunio alla caviglia), Nuredini (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Inter in volo con una striscia travolgente e tanti gol all’attivo; il Genoa alterna colpi e frenate, ma resta competitivo nelle gare a ritmi controllati. Forma recente nettamente favorevole ai nerazzurri.

Inter ok ok ok ok ok Genoa ok ko ko x ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Inter ha totalizzato 15 punti; il Genoa ne ha raccolti 7. Dettaglio:

Inter

Inter-Pisa 6-2; Cremonese-Inter 0-2; Sassuolo-Inter 0-5; Inter-Juventus 3-2; Lecce-Inter 0-2.

Genoa

Genoa-Bologna 3-2; Lazio-Genoa 3-2; Genoa-Napoli 2-3; Cremonese-Genoa 0-0; Genoa-Torino 3-0.

L’arbitro di Inter-Genoa

Dirige Michael Fabbri di Ravenna, assistenti Zingarelli – Bercigli, IV Perri, VAR Maggioni, AVAR Guida. Nella Serie A 2025/26 Fabbri ha arbitrato 9 gare: 3 rigori assegnati, 38 ammonizioni e 2 espulsioni, media di 4,5 cartellini a partita e 27 fuorigioco complessivi. Fischio esperto per una sfida ad alta intensità.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Inter e Genoa racconta una tradizione a tinte nerazzurre: imbattibilità aperta in campionato e serie lunghissima di vittorie al Meazza, spesso con porta inviolata. La capolista arriva con un ritmo forsennato, trascinata da una produzione offensiva continua e da un rendimento casalingo imperioso. Il Genoa, però, sotto la guida di De Rossi ha alzato giri e concretezza, mostrando compattezza difensiva nelle ultime uscite e una pericolosità crescente nelle transizioni. Occhio ai pezzi forti: Dimarco è in striscia di assist da record, Mkhitaryan sfiora traguardi personali prestigiosi, mentre Colombo sta vivendo il suo picco realizzativo. Dettagli che promettono un confronto tattico interessante tra ampiezza nerazzurra e densità rossoblù, con cambi dalla panchina potenzialmente decisivi.

L’ Inter è imbattuta da 13 gare di A contro il Genoa (10V, 3N), 33 gol fatti e appena cinque subiti nel parziale.

è imbattuta da 13 gare di A contro il (10V, 3N), 33 gol fatti e appena cinque subiti nel parziale. Al Meazza l’ Inter ha vinto le ultime 11 sfide di Serie A con il Genoa , nove volte senza incassare reti.

ha vinto le ultime 11 sfide di Serie A con il , nove volte senza incassare reti. Con 64 punti in 26 partite, l’ Inter insegue uno dei migliori bottini di sempre dopo 27 turni.

insegue uno dei migliori bottini di sempre dopo 27 turni. I nerazzurri hanno vinto 13 delle ultime 14 in campionato, tra cui le sette più recenti, con media gol altissima.

Il Genoa arriva da due clean sheet consecutivi in A e sogna il tris, impresa che manca da dicembre 2024.

arriva da due clean sheet consecutivi in A e sogna il tris, impresa che manca da dicembre 2024. Effetto De Rossi : 26 gol in 16 gare di A, percentuale realizzativa al top del torneo.

: 26 gol in 16 gare di A, percentuale realizzativa al top del torneo. Dalla panchina pesa l’ Inter : 10 reti con subentrati, record stagionale; il Genoa è la squadra che subisce meno dai subentrati.

: 10 reti con subentrati, record stagionale; il è la squadra che subisce meno dai subentrati. Dimarco ha servito assist in cinque gare di fila: nel mirino un primato assoluto dal 2004/05.

ha servito assist in cinque gare di fila: nel mirino un primato assoluto dal 2004/05. Mkhitaryan è tra i pochi con almeno 35 gol e 35 assist in A dal 2019/20; può timbrare ancora in serie.

è tra i pochi con almeno 35 gol e 35 assist in A dal 2019/20; può timbrare ancora in serie. Colombo ha già eguagliato il suo record realizzativo in A: solo Martínez ha segnato di più nel periodo recente.

Le statistiche stagionali di Inter e Genoa

L’Inter domina per possesso (60% a 47,7%), gol (62 a 32) e solidità (21 reti subite contro 37), con 14 clean sheet contro i 6 del Genoa. I nerazzurri tirano di più e meglio (169 tiri nello specchio, precisione 47,2%) e pressano con efficacia (PPDA 10,2). Il Genoa risponde con buona organizzazione (tackle success 66,2%) e pericolosità sulle ripartenze, pur pagando qualcosa nella gestione del vantaggio.

Singoli: per l’Inter il miglior marcatore è Martínez (14), top assist Dimarco (14); più ammonizioni Malinovskyi nel Genoa (8) e Bastoni/Çalhanoglu a quota 5 tra i nerazzurri. Tra i portieri, Sommer vanta 13 clean sheet in 24 gare, Leali 4 in 20.

Inter Genoa Partite giocate 26 26 Vittorie 21 6 Pareggi 1 9 Sconfitte 4 11 Gol segnati 62 32 Gol subiti 21 37 Possesso palla (%) 60,0 47,7 Tiri in porta 169 107 Precisione tiro (%) 47,2 47,1 Clean sheet 14 6 PPDA (pressione) 10,2 11,2

