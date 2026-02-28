Inter-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Inter–Genoa accende la 27a giornata di Serie A 2025-26: si gioca sabato 28 febbraio 2026 alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. È una sfida da capolista contro zona medio-bassa: Inter 1ª con 64 punti (21 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 62 gol segnati, 21 subiti), Genoa 14° con 27 punti (6 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 32 gol fatti, 37 incassati). I nerazzurri cercano l’allungo, il Grifone punti pesanti per la tranquillità.
- Probabili formazioni di Inter-Genoa
- Gli indisponibili di Inter-Genoa
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Inter-Genoa
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Inter e Genoa
Probabili formazioni di Inter-Genoa
A poche ore dal via, l’assetto dell’Inter dovrebbe ricalcare il 3-5-2. Senza lo squalificato Bastoni e con Martínez ai box, Inzaghi potrebbe puntare su una difesa con Bisseck, Acerbi e l’opzione Akanji. Sulle corsie, a destra de Lima e a sinistra Carlos Augusto, mentre in mezzo la regia potrebbe essere affidata a Zielinski, supportato da Mkhitaryan e Sucic. Davanti, in assenza del capitano, spazio a Thuram con Bonny, ma non è escluso l’ingresso a gara in corso di Frattesi o Calhanoglu per alzare i giri. Il Genoa di De Rossi si orienterebbe sul 3-5-2: dietro guida Østigård con Marcandalli e Vásquez, esterni Ellertsson e Aarón. In mediana la cerniera Frendrup con Baldanzi e Malinovskyi per qualità tra le linee. In attacco, ballottaggio aperto: Vítinha dovrebbe affiancare Colombo, ma restano opzioni Ekuban e Messias.
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; de Lima, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Thuram.
- Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Malinovskyi, Aarón; Vítinha, Colombo.
Gli indisponibili di Inter-Genoa
Qualche grana per entrambe. L’Inter perde Bastoni per squalifica e deve fare i conti con lo stop di Martínez, ridisegnando coppia d’attacco e rotazioni dietro. Nel Genoa lo staff valuta gli acciacchi sugli esterni e tra i pali: rosa corta sugli out e alternative pronte solo a gara in corso. Le scelte finali potrebbero dipendere dalle ultime sensazioni nel riscaldamento.
- Inter – Infortunati: Martínez (infortunio al polpaccio). Squalificati: Bastoni (squalifica per somma di cartellini gialli).
- Genoa – Infortunati: Siegrist (dito rotto), Norton-Cuffy (infortunio muscolare), Otoa (infortunio alla caviglia), Nuredini (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Inter in volo con una striscia travolgente e tanti gol all’attivo; il Genoa alterna colpi e frenate, ma resta competitivo nelle gare a ritmi controllati. Forma recente nettamente favorevole ai nerazzurri.
Nelle ultime 5 di campionato l’Inter ha totalizzato 15 punti; il Genoa ne ha raccolti 7. Dettaglio:
- Inter
Inter-Pisa 6-2; Cremonese-Inter 0-2; Sassuolo-Inter 0-5; Inter-Juventus 3-2; Lecce-Inter 0-2.
- Genoa
Genoa-Bologna 3-2; Lazio-Genoa 3-2; Genoa-Napoli 2-3; Cremonese-Genoa 0-0; Genoa-Torino 3-0.
L’arbitro di Inter-Genoa
Dirige Michael Fabbri di Ravenna, assistenti Zingarelli – Bercigli, IV Perri, VAR Maggioni, AVAR Guida. Nella Serie A 2025/26 Fabbri ha arbitrato 9 gare: 3 rigori assegnati, 38 ammonizioni e 2 espulsioni, media di 4,5 cartellini a partita e 27 fuorigioco complessivi. Fischio esperto per una sfida ad alta intensità.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Inter e Genoa racconta una tradizione a tinte nerazzurre: imbattibilità aperta in campionato e serie lunghissima di vittorie al Meazza, spesso con porta inviolata. La capolista arriva con un ritmo forsennato, trascinata da una produzione offensiva continua e da un rendimento casalingo imperioso. Il Genoa, però, sotto la guida di De Rossi ha alzato giri e concretezza, mostrando compattezza difensiva nelle ultime uscite e una pericolosità crescente nelle transizioni. Occhio ai pezzi forti: Dimarco è in striscia di assist da record, Mkhitaryan sfiora traguardi personali prestigiosi, mentre Colombo sta vivendo il suo picco realizzativo. Dettagli che promettono un confronto tattico interessante tra ampiezza nerazzurra e densità rossoblù, con cambi dalla panchina potenzialmente decisivi.
- L’Inter è imbattuta da 13 gare di A contro il Genoa (10V, 3N), 33 gol fatti e appena cinque subiti nel parziale.
- Al Meazza l’Inter ha vinto le ultime 11 sfide di Serie A con il Genoa, nove volte senza incassare reti.
- Con 64 punti in 26 partite, l’Inter insegue uno dei migliori bottini di sempre dopo 27 turni.
- I nerazzurri hanno vinto 13 delle ultime 14 in campionato, tra cui le sette più recenti, con media gol altissima.
- Il Genoa arriva da due clean sheet consecutivi in A e sogna il tris, impresa che manca da dicembre 2024.
- Effetto De Rossi: 26 gol in 16 gare di A, percentuale realizzativa al top del torneo.
- Dalla panchina pesa l’Inter: 10 reti con subentrati, record stagionale; il Genoa è la squadra che subisce meno dai subentrati.
- Dimarco ha servito assist in cinque gare di fila: nel mirino un primato assoluto dal 2004/05.
- Mkhitaryan è tra i pochi con almeno 35 gol e 35 assist in A dal 2019/20; può timbrare ancora in serie.
- Colombo ha già eguagliato il suo record realizzativo in A: solo Martínez ha segnato di più nel periodo recente.
Le statistiche stagionali di Inter e Genoa
L’Inter domina per possesso (60% a 47,7%), gol (62 a 32) e solidità (21 reti subite contro 37), con 14 clean sheet contro i 6 del Genoa. I nerazzurri tirano di più e meglio (169 tiri nello specchio, precisione 47,2%) e pressano con efficacia (PPDA 10,2). Il Genoa risponde con buona organizzazione (tackle success 66,2%) e pericolosità sulle ripartenze, pur pagando qualcosa nella gestione del vantaggio.
Singoli: per l’Inter il miglior marcatore è Martínez (14), top assist Dimarco (14); più ammonizioni Malinovskyi nel Genoa (8) e Bastoni/Çalhanoglu a quota 5 tra i nerazzurri. Tra i portieri, Sommer vanta 13 clean sheet in 24 gare, Leali 4 in 20.
|Inter
|Genoa
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|21
|6
|Pareggi
|1
|9
|Sconfitte
|4
|11
|Gol segnati
|62
|32
|Gol subiti
|21
|37
|Possesso palla (%)
|60,0
|47,7
|Tiri in porta
|169
|107
|Precisione tiro (%)
|47,2
|47,1
|Clean sheet
|14
|6
|PPDA (pressione)
|10,2
|11,2
