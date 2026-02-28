Virgilio Sport
Inter-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Inter-Genoa di Serie A 2025-26, 27a giornata: data, orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

InterGenoa accende la 27a giornata di Serie A 2025-26: si gioca sabato 28 febbraio 2026 alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. È una sfida da capolista contro zona medio-bassa: Inter 1ª con 64 punti (21 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 62 gol segnati, 21 subiti), Genoa 14° con 27 punti (6 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 32 gol fatti, 37 incassati). I nerazzurri cercano l’allungo, il Grifone punti pesanti per la tranquillità.


Probabili formazioni di Inter-Genoa

A poche ore dal via, l’assetto dell’Inter dovrebbe ricalcare il 3-5-2. Senza lo squalificato Bastoni e con Martínez ai box, Inzaghi potrebbe puntare su una difesa con Bisseck, Acerbi e l’opzione Akanji. Sulle corsie, a destra de Lima e a sinistra Carlos Augusto, mentre in mezzo la regia potrebbe essere affidata a Zielinski, supportato da Mkhitaryan e Sucic. Davanti, in assenza del capitano, spazio a Thuram con Bonny, ma non è escluso l’ingresso a gara in corso di Frattesi o Calhanoglu per alzare i giri. Il Genoa di De Rossi si orienterebbe sul 3-5-2: dietro guida Østigård con Marcandalli e Vásquez, esterni Ellertsson e Aarón. In mediana la cerniera Frendrup con Baldanzi e Malinovskyi per qualità tra le linee. In attacco, ballottaggio aperto: Vítinha dovrebbe affiancare Colombo, ma restano opzioni Ekuban e Messias.

  • Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; de Lima, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Thuram.
  • Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Malinovskyi, Aarón; Vítinha, Colombo.
Gli indisponibili di Inter-Genoa

Qualche grana per entrambe. L’Inter perde Bastoni per squalifica e deve fare i conti con lo stop di Martínez, ridisegnando coppia d’attacco e rotazioni dietro. Nel Genoa lo staff valuta gli acciacchi sugli esterni e tra i pali: rosa corta sugli out e alternative pronte solo a gara in corso. Le scelte finali potrebbero dipendere dalle ultime sensazioni nel riscaldamento.

  • Inter – Infortunati: Martínez (infortunio al polpaccio). Squalificati: Bastoni (squalifica per somma di cartellini gialli).
  • Genoa – Infortunati: Siegrist (dito rotto), Norton-Cuffy (infortunio muscolare), Otoa (infortunio alla caviglia), Nuredini (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Inter in volo con una striscia travolgente e tanti gol all’attivo; il Genoa alterna colpi e frenate, ma resta competitivo nelle gare a ritmi controllati. Forma recente nettamente favorevole ai nerazzurri.

Inter ok ok ok ok ok
Genoa ok ko ko x ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Inter ha totalizzato 15 punti; il Genoa ne ha raccolti 7. Dettaglio:

  • Inter

Inter-Pisa 6-2; Cremonese-Inter 0-2; Sassuolo-Inter 0-5; Inter-Juventus 3-2; Lecce-Inter 0-2.

  • Genoa

Genoa-Bologna 3-2; Lazio-Genoa 3-2; Genoa-Napoli 2-3; Cremonese-Genoa 0-0; Genoa-Torino 3-0.

L’arbitro di Inter-Genoa

Dirige Michael Fabbri di Ravenna, assistenti ZingarelliBercigli, IV Perri, VAR Maggioni, AVAR Guida. Nella Serie A 2025/26 Fabbri ha arbitrato 9 gare: 3 rigori assegnati, 38 ammonizioni e 2 espulsioni, media di 4,5 cartellini a partita e 27 fuorigioco complessivi. Fischio esperto per una sfida ad alta intensità.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Inter e Genoa racconta una tradizione a tinte nerazzurre: imbattibilità aperta in campionato e serie lunghissima di vittorie al Meazza, spesso con porta inviolata. La capolista arriva con un ritmo forsennato, trascinata da una produzione offensiva continua e da un rendimento casalingo imperioso. Il Genoa, però, sotto la guida di De Rossi ha alzato giri e concretezza, mostrando compattezza difensiva nelle ultime uscite e una pericolosità crescente nelle transizioni. Occhio ai pezzi forti: Dimarco è in striscia di assist da record, Mkhitaryan sfiora traguardi personali prestigiosi, mentre Colombo sta vivendo il suo picco realizzativo. Dettagli che promettono un confronto tattico interessante tra ampiezza nerazzurra e densità rossoblù, con cambi dalla panchina potenzialmente decisivi.

  • L’Inter è imbattuta da 13 gare di A contro il Genoa (10V, 3N), 33 gol fatti e appena cinque subiti nel parziale.
  • Al Meazza l’Inter ha vinto le ultime 11 sfide di Serie A con il Genoa, nove volte senza incassare reti.
  • Con 64 punti in 26 partite, l’Inter insegue uno dei migliori bottini di sempre dopo 27 turni.
  • I nerazzurri hanno vinto 13 delle ultime 14 in campionato, tra cui le sette più recenti, con media gol altissima.
  • Il Genoa arriva da due clean sheet consecutivi in A e sogna il tris, impresa che manca da dicembre 2024.
  • Effetto De Rossi: 26 gol in 16 gare di A, percentuale realizzativa al top del torneo.
  • Dalla panchina pesa l’Inter: 10 reti con subentrati, record stagionale; il Genoa è la squadra che subisce meno dai subentrati.
  • Dimarco ha servito assist in cinque gare di fila: nel mirino un primato assoluto dal 2004/05.
  • Mkhitaryan è tra i pochi con almeno 35 gol e 35 assist in A dal 2019/20; può timbrare ancora in serie.
  • Colombo ha già eguagliato il suo record realizzativo in A: solo Martínez ha segnato di più nel periodo recente.

Le statistiche stagionali di Inter e Genoa

L’Inter domina per possesso (60% a 47,7%), gol (62 a 32) e solidità (21 reti subite contro 37), con 14 clean sheet contro i 6 del Genoa. I nerazzurri tirano di più e meglio (169 tiri nello specchio, precisione 47,2%) e pressano con efficacia (PPDA 10,2). Il Genoa risponde con buona organizzazione (tackle success 66,2%) e pericolosità sulle ripartenze, pur pagando qualcosa nella gestione del vantaggio.

Singoli: per l’Inter il miglior marcatore è Martínez (14), top assist Dimarco (14); più ammonizioni Malinovskyi nel Genoa (8) e Bastoni/Çalhanoglu a quota 5 tra i nerazzurri. Tra i portieri, Sommer vanta 13 clean sheet in 24 gare, Leali 4 in 20.

Inter Genoa
Partite giocate 26 26
Vittorie 21 6
Pareggi 1 9
Sconfitte 4 11
Gol segnati 62 32
Gol subiti 21 37
Possesso palla (%) 60,0 47,7
Tiri in porta 169 107
Precisione tiro (%) 47,2 47,1
Clean sheet 14 6
PPDA (pressione) 10,2 11,2

FAQ

Quando si gioca Inter-Genoa e a che ora è il calcio d’inizio?

Inter-Genoa si gioca sabato 28 febbraio 2026, con calcio d’inizio alle ore 20.45.

Dove si gioca Inter-Genoa?

La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Chi è l’arbitro di Inter-Genoa?

L’arbitro designato è Michael Fabbri; assistenti Zingarelli e Bercigli, IV Perri, VAR Maggioni, AVAR Guida.

