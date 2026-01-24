Inter, giallo sul malore di Chivu: cosa è successo prima della diretta tv

Chivu in ritardo nel post Inter-Pisa per un problema alla schiena: terapie e cortisone. Poi l’analisi della rimonta 6-2 e la difesa di Sommer.

Non è stata solo una festa per Cristian Chivu la rimonta megagalattica agli uomini di Gilardino. Infatti, nel post Inter-Pisa, ci sono stati attimi di apprensione per il tecnico nerazzurro che si è presentato con notevole ritardo ai microfoni di DAZN. In sala stampa si è alimentato un piccolo giallo: è stato spiegato ai giornalisti che l’allenatore nerazzurro si trovava in terapia sul lettino per un trattamento alla schiena, dopo aver accusato dolore già nel prepartita.

L’annuncio in diretta: “Terapie per Chivu”

Dal prato di San Siro è arrivata la conferma ufficiale. Federica Zille ha comunicato in diretta: “Terapie per Cristian Chivu”. Solo più tardi il tecnico rumeno è comparso davanti alle telecamere. Infatti, anche l’inviato di DAZN ha chiarito la situazione raccontando che Chivu aveva stretto i denti per tutta la partita, prima di rientrare negli spogliatoi per sottoporsi a terapie.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il dolore di Chivu

Una volta arrivato dinanzi ai microfoni, il tecnico nerazzurro ha tranquillizzato tutti e spiegato quanto accaduto durante Inter-Pisa: “Mi sono riempito di punture, antidolorifici, adesso ho fatto anche il cortisone, anche perché domani ho una giornata da passare con le mie figlie e mi vogliono fresco, nuovo, come sempre.”

Ha spiegato infine Chivu: “Anche mia moglie pretende un po’, ha richieste, visto che abbiamo riposo, quindi devo essere pronto a fare il bravo marito e il buon padre, che a volte mi viene anche…”.

Famiglia prima del calcio

La battuta di Chivu ha portato Federica Zille a scherzare sull’idea che l’allenatore avrebbe potuto ‘saltare’ i big match della domenica sera. Un’ipotesi che lo stesso tecnico non ha escluso, ribadendo la necessità di staccare ogni tanto. “Se guarderò Juve-Napoli e Roma-Milan? Io ho una grande passione per il calcio, ma a volte sono stanco perché vedo tante partite: la nostra, quella del prossimo avversario… Se mi capiterà le guarderò, ma la priorità in questo weekend ce l’avrà la mia famiglia”.

Chivu difende Sommer

Sul piano sportivo, Chivu ha poi anche difeso Sommer dalla valanga di critiche: Ci siamo fatti gol da soli, ma la colpa è mia perché determinate richieste sono mie e metto in difficoltà Sommer. Voglio ringraziare anche il Secondo Anello Verde che all’inizio del secondo tempo ha fatto un coro per Yann Sommer, perché c’è gente che capisce che nei momenti di difficoltà bisogna sostenere i propri giocatori, perché sennò sarebbe troppo facile”.

Clicca qui per le ultime news dell’Inter